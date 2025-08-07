Náhrady na poslednú chvíľu. Turnaj Oktagon 74 zasiahlo viacero zmien

PRAHA. Už túto sobotu sa obľúbená česko-slovenská MMA organizácia po dvoch rokoch vráti na pražskú Štvanicu. Podujatie pod holým nebom už tradične prinesie šou, ktorú si užije azda každý fanúšik.
Hoci sa spolumajitelia Ondřej Novotný a Pavol Neruda museli vysporiadať s viacerými zmenami na poslednú chvíľu, z rukáva vytiahli veľmi silné esá.
Zápasová karta na turnaj s poradovým číslom 74 bola už kompletne pripravená, no z ničoho nič prišli nečakané prekvapenia.
Týždeň pred štartom galavečera vypadli až tri známe mená - Jakub Tichota (5-4), Jack Cartwright (12-2) a Matěj Peňáz (10-1).
Pre OKTAGON sa začal boj s časom. Dnes je už však jasné, že kríza bola zažehnaná tým najlepším možným spôsobom.
Aj keď sa pre talentovaného Igora Severina (9-1) po vypadnutí britského reprezentanta nepodarilo nájsť vhodného titulového vyzývateľa, na smútok nie je žiadny dôvod.
Priaznivci totiž okrem súboja Cecilie Bolander (4-1) vs. Lucia Szabová (9-0) uvidia ďalších deväť duelov vrátane štyroch z projektu Tipsport Gamechanger, ktoré rozhodnú o účastníkoch semifinále.
Šanca pre Nemca aj vychádzajúcu českú hviezdu
Šokujúce zmeny otvorili dvere ďalším hladným bojovníkom. Tešiť sa môže napríklad nemecký reprezentant s iránskymi koreňmi Hojat Khajevand (9-4), ktorý po vypadnutí Peňáza bude bojovať s nebezpečným Piotrom Wawrzyniakom (14-6).
Ak dokáže prekvapiť papierového favorita, katapultuje ho to priamo medzi najlepšiu štvorku tretieho ročníka miliónovej pyramídy.
Aby toho nebolo málo, v rezervnom zápase Tipsport Gamechangeru nastúpi ostrieľaný veterán UFC David Zawada (19-11) proti Poliakovi Kamilovi Oniszcukovi (10-5).
Šancu rozpáliť pražské tribúny budú mať v úvode programu dva domáce talenty.
Debutanta Vojtecha Khola (2-0) čaká talianska prekážka v podobe Raphaela Frederica (5-1) a vychádzajúca hviezda Daniel Ligocki (4-1) si zmeria sily s Andrem Langenom (3-2). Ohúri třinecký rodák tretím ukončením v prvom kole za sebou?
Okrem týchto nových stretov však OKTAGON 74 na Štvanici prinesie aj spomínanú ženskú titulovú bitku, vystúpenia šampióna strednej váhy Kerima Engizeka (22-4), slovenského bombardéra Mareka Mazúcha (9-3) či skúseného Dominika Humburgera (10-2).
Chýbať dokonca nebude ani “kráľ nástupov” Radek Roušal (4-2). PPV prenos je dostupný na platforme Oktagon.tv, lístky sú k dispozícii v sieti Ticketportal.cz.