Bojovník MMA reaguje na výzvu influencera: Váž si zdravie, nie je to len zábava

PRAHA. Český bojovník Zdeněk Polívka odpovedal na slová influencera Spicy Páju (Pavel Tóth), ktorý nedávno vyhlásil, že by si vedel predstaviť zápas so skúsenými menami ako Vlasto Čepo, Daniel Škvor či práve Polívka.
Polívka vo svojej reakcii na sociálnych sieťach ocenil odvahu a sebavedomie influencera, no zároveň upozornil, že svet profesionálnych bojových športov nie je len o odvahe a sledovanosti.
„Nechcem, aby to pôsobilo namyslene. Je mi sympatická tá odvaha a presvedčenie. Ale ja, Čepo či Škvor sme sa do klietky nedostali na babete. Zápasíme celý život a máme za sebou množstvo preliatej krvi,“ uviedol Polívka.
Zápasník zdôraznil, že v bojových športoch funguje určitá hierarchia a rešpekt k tým, ktorí si cestu na vrchol vybojovali.
„Aby nás vyzýval niekto bez pokory, kto si ide len spraviť čísla, to sa mi nezdá správne. Verím, že si dobrý športovec a si mi sympatický, viem, že si úplne iný, než ako sa prezentuješ.
Ale neverím tomu, že práve ty si výnimka, ktorá by mohla preskočiť všetky kroky,“ odkázal influencerovi.
Polívka tiež varoval, že vstúpiť do klietky proti elitným zápasníkom môže byť nebezpečné.
„Váž si svoje zdravie. Dnes viem veľmi dobre, o čom hovorím. Nemusí to byť taká zábava, ako si predstavuješ. Ale šťastie praje odvážnym. Good luck,“ uzavrel svoju reakciu.