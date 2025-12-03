Bol pod silným mediálnym tlakom. Český bojovník oznámil rozchod so známou herečkou

PRAHA. Český bojovník MMA Zdeněk Polívka prehovoril o svojej súkromnej situácii spôsobom, aký doteraz neurobil.
Na sociálnych sieťach zverejnil vyhlásenie, v ktorom oznámil rozchod s herečkou Luciou Vondráčkovou.
Ako zdôraznil, ide o ich osobnú záležitosť, ktorú si želá uzavrieť bez ďalšieho mediálneho tlaku.
Polívka priznal, že k verejnému vyjadreniu pristúpil najmä preto, aby ukončil špekulácie, ktoré jeho vzťah dlhodobo sprevádzali.
„Dávam niečo také prvýkrát vo svojom živote verejne, pretože som bol roky pod silným mediálnym tlakom, a rád by som ho týmto už konečne ukončil,“ napísal vo svojom poste.
Zároveň jasne povedal, že nechce odpovedať na otázky o dôvodoch rozchodu a žiada o rešpekt.
"Je to naša súkromná záležitosť. Rešpektujte to prosím. Ani ja ani Lucka nie sme verejným majetkom," odkázal fanúšikom aj médiám.
"Kto ma skutočne pozná, vie, že som Lucku mal úprimne rád. A dúfam, že bude šťastná," uviedol Polívka vo svojom stanovisku.