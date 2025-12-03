    Bol pod silným mediálnym tlakom. Český bojovník oznámil rozchod so známou herečkou

    Polívka (vľavo) v súboji s Bryczekom.
    Polívka (vľavo) v súboji s Bryczekom. (Zdroj: Oktagon MMA)
    SvetMMA|3. dec 2025 o 15:30
    ShareTweet0

    Zdeněk Polívka prišiel s nečakaným vyjadrením.

    PRAHA. Český bojovník MMA Zdeněk Polívka prehovoril o svojej súkromnej situácii spôsobom, aký doteraz neurobil.

    Na sociálnych sieťach zverejnil vyhlásenie, v ktorom oznámil rozchod s herečkou Luciou Vondráčkovou.

    Ako zdôraznil, ide o ich osobnú záležitosť, ktorú si želá uzavrieť bez ďalšieho mediálneho tlaku.

    Polívka priznal, že k verejnému vyjadreniu pristúpil najmä preto, aby ukončil špekulácie, ktoré jeho vzťah dlhodobo sprevádzali.

    Facebook príspevok

    „Dávam niečo také prvýkrát vo svojom živote verejne, pretože som bol roky pod silným mediálnym tlakom, a rád by som ho týmto už konečne ukončil,“ napísal vo svojom poste.

    Zároveň jasne povedal, že nechce odpovedať na otázky o dôvodoch rozchodu a žiada o rešpekt.

    "Je to naša súkromná záležitosť. Rešpektujte to prosím. Ani ja ani Lucka nie sme verejným majetkom," odkázal fanúšikom aj médiám.

    "Kto ma skutočne pozná, vie, že som Lucku mal úprimne rád. A dúfam, že bude šťastná," uviedol Polívka vo svojom stanovisku.

    MMA

    Polívka (vľavo) v súboji s Bryczekom.
    Polívka (vľavo) v súboji s Bryczekom.
    Bol pod silným mediálnym tlakom. Český bojovník oznámil rozchod so známou herečkou
    dnes 15:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»Bol pod silným mediálnym tlakom. Český bojovník oznámil rozchod so známou herečkou