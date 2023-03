Podozrenia z manipulácie. Zápas Borárosa prešetruje ďalšia stávková spoločnosť

Momentálne celú situáciu dôkladne prešetrujeme a v najbližších dňoch vyvodíme závery. Komunikujeme riešenie ako s Fabriq MMA, tak aj so Slovenským zväzom MMA, o ďalších krokoch budeme informovať,“ uviedla spoločnosť Fortuna.

Na Slovensko pricestoval na súboj s Borárosom. Bol to hlavný zápas podujatia Fabriq MMA 2, ktoré sa v sobotu uskutočnilo v Nitre.

Až do soboty mal podľa bilancie na portáli Sherdog šesť prehier v rade, vždy hneď v 1. kole.

Kirill Medvedovsky síce pred rokmi bojoval aj v prestížnej organizácii Bellator, no v posledných rokoch zbieral takmer výhradne len prehry.

Boráros vysvetlil svoj výkon na pozápasovej tlačovej konferencii tým, že si chcel vyskúšať dlhší zápas a nechcel sa zraniť. O niekoľko týždňov má naplánovaný ďalší zápas v organizácii Oktagon MMA.

„Z môjho pohľadu som si to presne takto predstavoval. V prvom rade som chcel vyhrať a v druhom rade som si to chcel užiť a cítiť, ako to vyzerá, keď bojujem aj v druhom alebo možno aj v treťom kole.

Ale presne takto som si to predstavoval a chcel som bojovať najmä v postoji. Vôbec som nechcel hlavne riskovať žiadne zranenie, lebo musím pokračovať v príprave, čaká ma teraz veľmi dôležitý zápas v Liberci na Oktagone. Chcel som vyhrať v postoji, presne tak to aj vyšlo a teším sa.

Som namotivovaný pokračovať, lebo na rade je ešte oveľa tvrdší zápas,“ hovoril Boráros.