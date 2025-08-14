Film Bojovník prinesie akciu i známe tváre. Nechýba ani český interpret

PRAHA. V prostredí organizácie OKTAGON vzniká nový česko-slovenský film Bojovník, ktorý sľubuje spojenie športovej drámy a autentickej atmosféry z bojovej scény.
Hlavnú úlohu vyslúžilého majstra Európy a olympijského medailistu v boxe Pavla Hoffmeistera si zahrá Milan Ondrík.
Po rokoch sa vracia k zápasu, no prvýkrát vstúpi nie do ringu, ale do klietky, kde ho čaká neľútostný súper Béla Kardos v podaní Jána Jackuliaka.
Film, ktorého premiéra je naplánovaná na 13. augusta 2026, sa prvýkrát predstavil divákom počas turnaja OKTAGON 74 na Štvanici.
Zaujímavosťou je, že v projekte sa objavia nielen profesionálni herci, ale aj známe tváre z MMA scény a hudobného sveta. Svoj herecký debut tu zažije populárny raper Calin, ktorý stvárni Filipa, syna postavy Martina Fingera.
V úlohách sparring partnerov a zápasníkov sa predstavia Daniel Škvor, Miloš Petrášek, Tomáš Tobola, boxerská šampiónka Fabiana Bytyqi či talentovaný Kelvin Soquessa.
Režisér Vojtěch Frič zdôrazňuje, že práve prítomnosť skutočných bojovníkov dodá snímke maximálnu autentickosť.
Realistickosť príbehu sa týka aj rozhodcov. Takže vo filme uvidíme časomerača Vasilisa Kostandinidisa a rozhodcu Pavla Touša.
Film vzniká v spolupráci love.Frame, Bontonfilm Studios, B Production, Oktagon a TV JOJ, čo umožnilo nakrúcať priamo v gymoch, vypredaných arénach aj v zákulisí turnajov.
Príbeh však nestojí iba na súbojoch, ale aj na témach druhých šancí, boja s vlastnými démonmi a snahe napraviť minulosť.