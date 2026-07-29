Vlasto Čepo si splní veľký sen. V UFC chce ukázať svoj typický štýl

Pre Vlasta Čepa prichádza okamih, na ktorý čakal od začiatku svojej profesionálnej kariéry.
Už počas najbližšieho víkendu nastúpi na turnaji UFC v Srbsku, kde ho pri debute čaká Gilbert Urbina.
Bývalý bojovník organizácie OKTAGON priznáva, že práve štart v UFC bol jeho dlhoročným cieľom. O to výnimočnejšie je pre neho, že premiéru absolvuje v krajine, kde sa narodil.
„Je to pre mňa obrovský moment. Narodil som sa v Srbsku, som napoly Srb a napoly Slovák.
S MMA som začal asi pred siedmimi rokmi a odvtedy som sníval o tom, že raz budem bojovať v UFC. Teraz si tento sen žijem,“ povedal v rozhovore pre UFC.
Debut na vysnívanom turnaji
Čepo prezradil, že pôvodne uvažoval o klasickej ceste cez Dana White's Contender Series.
Keď sa však začalo hovoriť o tom, že UFC prvýkrát zamieri do Srbska, veril, že by mohol dostať šancu priamo na tejto karte.
„S manažérom sme riešili Contender Series, ale keď som počul o turnaji v Srbsku, povedal som si, že možno budem mať šťastie a dostanem príležitosť práve tam. Presne to sa aj stalo,“ priznal.
Fanúšikom sľubuje atraktívny štýl
Tridsaťročný bojovník je známy agresívnym štýlom a tvrdými údermi. Vo svojej domovine si vyslúžil prezývku "Chaos", ktorá podľa jeho slov vystihuje spôsob, akým pristupuje k zápasom.
„Keď vyhrávam, väčšinou je z toho knokaut v prvom kole. Nie je to môj plán od prvej sekundy, ale vždy sa snažím tlačiť na súpera. Mám rád takýto štýl boja. Pred MMA som robil box a zostalo mi to,“ vysvetlil.
Priznal tiež, že cesta do UFC nebola jednoduchá a mnohí jeho ambíciám neverili.
„Vždy som bol presvedčený, že sa tam raz dostanem. Ľudia sa mi smiali, že do UFC sa možno dostanem ako člen ochranky. Dnes tam však nastúpim ako bojovník,“ dodal.
Premiéru pred publikom v Srbsku vníma ako veľkú príležitosť nielen pre seba, ale aj pre celú krajinu.
„Bude to skvelé. Verím, že UFC uvidí, akú atmosféru dokážu vytvoriť fanúšikovia, a bude sa sem vracať aj v budúcnosti,“ uzavrel Čepo.