Stý turnaj, miliónty divák a veľká oslava. OKTAGON odhalil ďalšie plány

Jedna z najväčších udalostí v histórii európskeho MMA uzavrie tohtoročný výnimočný rok. Historický turnaj OKTAGON 100 sa uskutoční v utorok 29. decembra 2026 v domovskej pražskej O2 aréne.
Jubilejný stý galavečer prinesie nielen zápasy najväčších hviezd organizácie, ale aj oslavu prekonania magickej hranice – práve na tomto turnaji privíta OKTAGON svojho miliónteho diváka v hľadisku.
Desať rokov, sto turnajov a milión fanúšikov v arénach
Za jedinú dekádu sa OKTAGON vypracoval zo skromných začiatkov na lídra európskeho MMA, ktorý zorganizoval turnaje v piatich rôznych krajinách.
Symbolickou bodkou za prvými desiatimi rokmi existencie organizácie bude jubilejný turnaj OKTAGON 100, ktorý sa uskutoční v pražskej O2 aréne.
„Tento rok je plný symbolických míľnikov a oznámenie turnaja OKTAGON 100 je bezpochyby jedným z momentov, o ktorých sme kedysi s Palom snívali. Dosiahnuť stý turnaj za iba desať rokov je dôkazom obrovskej vášne našich bojovníkov, odhodlania celého tímu a neuveriteľnej podpory fanúšikov,“ hovorí spoluzakladateľ organizácie Ondřej Novotný.
Nadšenie z dosiahnutého míľnika neskrýva ani spolumajiteľ Pavol Neruda:
„Význam celej udalosti podčiarkuje aj fakt, že počas tohto večera privítame nášho miliónteho diváka. Bude to večer, počas ktorého oslávime všetko, čo sa nám doteraz spoločne podarilo vybudovať. OKTAGON 100 nebude len obzretím sa za našou doterajšou cestou, ale predovšetkým ukáže smer, ktorým sa chceme uberať aj v budúcnosti.“
Ťahák turnaja v Brne: Domáci Roušal vyzve bývalého šampióna Magarda
Organizácia zároveň odhalila aj hlavný ťahák septembrového turnaja OKTAGON 93 v Brne.
Domáci fanúšikovia sa môžu tešiť na mimoriadne atraktívny súboj, v ktorom sa brnianska hviezda a nekompromisný postojár Radek Roušal stretne s bývalým šampiónom bantamovej váhy, dánskym „Žralokom“ Jonasom Magardom.
Zápas sa uskutoční v perovej váhe, kde Roušal momentálne figuruje na piatej priečke rebríčka.
Pre rodáka z Brna pôjde o životnú skúšku a veľkú príležitosť pred domácim publikom, zatiaľ čo Magard bude chcieť potvrdiť svoje postavenie medzi elitou organizácie.