OKTGAON 37: Vlasto Čepo vyhráva ďalším výstavným knokautom

Ak by Čepo tento súboj zvládol, iba ťaźko si predstaviť, že v ďašom zápase by nedošlo k dlho očákavanému stretu.

Prvý dobrý úder prišiel zo strany Taliana, ktorý nachytal Čepa so sklonenými rukami. Zástupca SFG sa ale rýchlo dostal do hry, keď mixoval zdviháky s hákmi.

V tretej minúte prišli neskutočné výmeny, keď najprv Čepo inkasoval a zdalo sa, že je na vratkých nohách. Zástupca SFG sa ale dokázal výborným úderom ľavou rukou vrátiť na koňa a ďalšími tvrdými údermi knokautoval Melilla.

"Podostával som zbytočné údery. Dostal som inštrukcie, nech sa do neho hneď nepúšťam a možno preto som ich dostal. Možno ale, keď by som sa splašil, tak by ma vypol. Trochu mi zazvonilo v hlave, ale nebolo to nič, čo by som už nedostal aj na tréningu," ozrejmil po súboji Čepo.

Samozrejme, reč padla aj na súboj s Peňázom. "Povedali, že nie som jeho úroveň, tak čakám, čo sa stane. Môže sem teraz prísť a dám si ešte jeden zápas." Uvidíme teda, či sa buduci rok súboj Čepo vs Peňáz naozaj uskutoční.