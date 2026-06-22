VIDEO: Vojčák ukázal vzácnu submisiu. Po víťazstve v KSW si pýta ďalší titulový zápas

Slovenský ťažkotonážnik Štefan Vojčák si na turnaji KSW 119 pripísal jedno z najcennejších víťazstiev kariéry.
Domáceho favorita Arkadiusza Wrzoseka zdolal netradičnou submisiou typu "smother choke" a opäť sa priblížil k titulovej šanci v najprestížnejšej poľskej organizácii.
Vojčák nastúpil v Radome proti jednému z najväčších domácich favoritov, no od úvodu sa držal jasného plánu. Snažil sa preniesť zápas na zem, kde dokázal eliminovať Wrzosekov postojársky štýl.
Rozhodujúci moment prišiel na začiatku druhého kola. Slovák opäť dostal súpera na zem, získal dominantnú pozíciu a duel ukončil mimoriadne vzácnou submisiou "smother choke", známou aj pod prezývkou "mother's milk".
VIDEO: Vojčak - Wrzosek (ukončenie duelu)
Po zápase prezradil, že techniku si pripomenul len krátko pred vstupom do klietky.
„Keď som začínal s MMA, tak som túto submisiu dostal asi tisíckrát od svojho trénera Ilju Škondriča.
Dnes za mnou pred zápasom prišiel rozhodca a povedal mi, že rozhodoval môj zápas v RFA, kde som touto submisiou vyhral. Vtedy mi to cinklo v hlave, že to ešte existuje.
Povedal som si, že by nebolo zlé vytiahnuť ju aj v KSW, ak sa to podarí,“ vysvetlil Vojčák.
Víťazstvom zároveň potvrdil svoje ambície opäť zabojovať o titul šampióna ťažkej váhy.
„Mojím cieľom bolo potvrdiť si pozíciu jednotky rebríčka a teraz už len čakám, kedy Phil De Fries povie, že bude pripravený.
Ja budem pripravený tiež. Medzitým mám naplánovaný ešte jeden zápas mimo KSW, ale keď Phil povie, že chce nastúpiť v Liberci, tak to je pre nás alfa a omega,“ dodal slovenský bojovník.
Na turnaji KSW 119 sa predstavili aj ďalší dvaja zástupcovia česko-slovenskej scény. Michal Martínek zvíťazil nad Marekom Samociukom jednomyseľným rozhodnutím rozhodcov, zatiaľ čo Leo Brichta v titulovom zápase perovej váhy nestačil na Patryka Kaczmarczyka, ktorý duel ukončil v treťom kole technikou arm triangle choke.