Veľká výzva nedopadla podľa plánov. Slovák podľahol dominantnému šampiónovi

TŘINEC. Slovenský bojovník Štefan Vojčák nezískal titul šampióna organizácie KSW v ťažkej váhe.
Na turnaji KSW 111 podľahol skúsenému Angličanovi Philovi De Friesovi v treťom kole na technické KO.
Vojčák po zápase priznal, že šampiónova sila bola rozhodujúcim faktorom. „Prvé kolo išlo tak, ako som čakal, ale jeho váhu bolo strašne cítiť na pletive. V ďalšom kole mi už ruky nefungovali tak, ako by som si predstavoval,“ povedal po dueli.
Šampión De Fries po zápase:
Slovenský bojovník vyzdvihol kvality súpera. „Klobúk dole pred šampiónom, vyhral zaslúžene. Mrzí ma to, lebo s tímom sme tvrdo pracovali desať mesiacov.
Snažil som sa urobiť maximum, v prvom kole to možno nebolo ďaleko, ale nepodarilo sa mi ho zastaviť,“ vysvetlil.
Rozhodujúce momenty prišli v treťom kole. „Keď na vás sedí taký chlap a vie s tou váhou pracovať, rieši sa to veľmi ťažko,“ priznal Vojčák.
Po prehre plánuje krátku pauzu a čas s rodinou. „Sľúbil som manželke aj synovi, že si po zápase doprajeme dovolenku, lebo cez leto som nemal toľko času sa im venovať. Určite si to chcem vynahradiť,“ dodal.
Zároveň potvrdil, že jeho ciele v KSW sa nekončia. „Určite sa vrátim, chalani z tímu majú ďalšie zápasy a budú ma potrebovať.
Ak príde ponuka, chcem potvrdiť svoje miesto v organizácii a možno sa ešte v rámci zmluvy pokúsim zabojovať o titul,“ uzavrel.