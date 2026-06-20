VIDEO: Brutálny knokaut na turnaji OKTAGON 90. Rozhodla presná kombinácia

Nemecký bojovník Niko Samsonidse potvrdil na turnaji OKTAGON 90 úlohu favorita.
Denisa Frimponga knokautoval už po necelej minúte úvodného kola a pripísal si jedno z najrýchlejších víťazstiev kariéry.
Frimpong sa pred zápasom prezentoval tradičným provokovaním a viackrát sa snažil dostať súpera pod tlak aj mimo klietky. Samsonidse však odpovedal najlepším možným spôsobom.
VIDEO: Samsonidse - Frimpong (knokaut)
Od úvodných sekúnd diktoval tempo zápasu a po presnom údere poslal írskeho bojovníka k zemi. Rozhodca duel okamžite ukončil a Samsonidse zvíťazil knokautom už v prvej minúte prvého kola.
Domáci bojovník si tak pripísal ďalšie cenné víťazstvo a potvrdil, že patrí medzi najnebezpečnejších bojovníkov svojej novej váhovej kategórie, kam prešiel z perovej váhy.