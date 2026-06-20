    VIDEO: Brutálny knokaut na turnaji OKTAGON 90. Rozhodla presná kombinácia

    Samsonidse po knokaute Frimponga.
    Samsonidse po knokaute Frimponga. (Zdroj: X)
    Sportnet|21. jún 2026 o 00:00
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    Fanúšikovia v Berlíne videli jeden z najrýchlejších knokautov celého večera.

    Nemecký bojovník Niko Samsonidse potvrdil na turnaji OKTAGON 90 úlohu favorita.

    Denisa Frimponga knokautoval už po necelej minúte úvodného kola a pripísal si jedno z najrýchlejších víťazstiev kariéry.

    Frimpong sa pred zápasom prezentoval tradičným provokovaním a viackrát sa snažil dostať súpera pod tlak aj mimo klietky. Samsonidse však odpovedal najlepším možným spôsobom.

    VIDEO: Samsonidse - Frimpong (knokaut)

    Od úvodných sekúnd diktoval tempo zápasu a po presnom údere poslal írskeho bojovníka k zemi. Rozhodca duel okamžite ukončil a Samsonidse zvíťazil knokautom už v prvej minúte prvého kola.

    Domáci bojovník si tak pripísal ďalšie cenné víťazstvo a potvrdil, že patrí medzi najnebezpečnejších bojovníkov svojej novej váhovej kategórie, kam prešiel z perovej váhy.

    MMA

    Samsonidse po knokaute Frimponga.
    Samsonidse po knokaute Frimponga.
    VIDEO: Brutálny knokaut na turnaji OKTAGON 90. Rozhodla presná kombinácia
    dnes 00:00
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