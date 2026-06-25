Tipsport Cage Game pozná víťaza. Trojica bojovníkov získala zmluvu s OKTAGONom

Prvá sezóna revolučnej interaktívnej talentovej šou Tipsport Cage Game dospela do svojho finále.
Finálový turnaj vysielaný naživo sledovalo na platformách YouTube, Kick a OKTAGON.tv v kumulatívnej špičke viac ako 25 000 divákov.
Finálový večer priniesol vyvrcholenie súboja medzi českým a slovenským tímom pod vedením streamerov Mikýřa a Expl0iteda. Celkovým víťazom projektu sa stal český Tím Mikýřa.
Profesionálnu zmluvu s organizáciou OKTAGON si svojimi výkonmi v klietke aj mimo nej vybojovali Lukáš Fernéza, Nick Stamidis a Jana Lamačová.
Tímový súboj a výsledky jednotlivých duelov
Finálový galavečer ponúkol päť napínavých zápasov medzi talentovanými bojovníkmi na začiatku ich kariéry.
Zverenci trénerov Andreja Kalašnika (Česko) a Roba Pukača (Slovensko) predviedli v klietke maximálne nasadenie, ktoré umocnil upravený formát zápasov a zásahy fanúšikov v reálnom čase.
V jednotlivých zápasoch zvíťazili Michal Kuzma (SR), Dominik Šrajer (ČR), Jana Lamačová (ČR), Nick Stamidis (ČR) a Lukáš Fernéza (SR).
Vďaka špeciálnym divokým kartám (wild cards) však bolo finálne skóre 6:3 a z celkového triumfu aj finančnej odmeny v podobe zostatku produkčných rozpočtov sa tešil Tím Mikýřa.
„Hneď úvodný zápas večera potvrdil, že prepojenie profesionálneho MMA s interaktívnymi prvkami a komunitou streamerov bolo správnym krokom.
Diváci hneď dvakrát využili boring meter a na konci zápasu prišlo aj na tzv. finish it round, čo prinieslo neuveriteľnú dynamiku a posunulo zážitok zo sledovania športovej šou na úplne novú úroveň,“ hodnotí Pavol Neruda, autor myšlienky projektu a spoluzakladateľ OKTAGONu.
Rekordný digitálny zásah a zapojenie komunity
Projekt Tipsport Cage Game zaznamenal mimoriadny úspech na všetkých digitálnych platformách.
Finálový turnaj nazbieral viac ako 200 000 zhliadnutí a toto číslo naďalej rastie. Naživo ho v kumulatívnej špičke sledovalo viac ako 25 000 divákov, ktorí mohli svojimi hlasmi priamo zasahovať do diania v klietke.
Prostredníctvom webovej aplikácie Cage Game sa zapojilo celkovo 11 430 unikátnych hlasujúcich. Najčastejšie využili tzv. boring meter, na základe ktorého rozhodca preniesol boj zo zeme späť do postoja, čo zvyšuje atraktivitu zápasu pre fanúšikov.
Svoj vplyv uplatnili aj kapitáni, ktorí počas turnaja využili všetky divoké karty. Veľký ohlas zožali aj špeciálne nástupy – v jednom z nich napríklad sprevádzal Mikýř bojovníčku Janu Lamačovú v kostýme snehuliaka Olafa.
VIDEO: Tipsport Cage Game - Finálový turnaj
Noví profesionáli v radoch OKTAGONu
Okrem tímového úspechu sa pozornosť sústredila aj na individuálnu stránku projektu. Vedenie organizácie pozorne sledovalo nielen športovú kvalitu v samotných zápasoch, ale aj osobnostný rozvoj a schopnosť bojovníkov pracovať s publikom.
Na základe týchto kritérií získali plnohodnotný profesionálny kontrakt s organizáciou OKTAGON traja bojovníci – Lukáš Fernéza, Nick Stamidis a Jana Lamačová.
„Hľadali sme niekoho, kto má kompletný balík. Títo bojovníci ukázali svoju pripravenosť v klietke a zároveň dokázali osloviť a strhnúť na svoju stranu veľkú komunitu fanúšikov, čo je presne to, čo od moderného bojovníka očakávame,“ dopĺňa spoluzakladateľ a promotér OKTAGONu Ondřej Novotný.
Druhá sezóna už túto jeseň
Vzhľadom na mimoriadny divácky záujem a úspech celého konceptu organizácia OKTAGON zároveň potvrdzuje, že prípravy na pokračovanie sú v plnom prúde.
Druhá sezóna Tipsport Cage Game sa už intenzívne pripravuje a fanúšikovia sa na ňu môžu tešiť už na jeseň tohto roka.
Nová séria sľubuje predstaviť ďalšiu vlnu talentovaných bojovníkov, ktorí budú vyberaní viac formou castingov, a zároveň ponúkne ešte prepracovanejšie možnosti interaktívneho zapojenia komunity.