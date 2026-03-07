VIDEO: Nekompromisný finiš. Smolková nedala bývalej bojovníčke UFC šancu

Slovenská bojovníčka Veronika Smolková potvrdila výbornú formu a pripísala si ďalší výrazný triumf.
Na turnaji OKTAGON 85 v nemeckom Hamburgu zdolala skúsenú Švajčiarku Stephanie Egger, ktorá sa vrátila do klietky po dvojročnej pauze.
Egger mala za sebou aj pôsobenie v UFC, no od úvodu zápasu bolo cítiť väčšiu aktivitu slovenskej bojovníčky.
Smolková nastúpila sebavedomo, diktovala tempo a postupne dostávala súperku pod tlak.
V polovici úvodného kola zatlačila Egger na pletivo a spustila sériu tvrdých úderov. Švajčiarka po chvíli padla na zem, kde Smolková pridala ďalšie presné zásahy.
Rozhodca následne duel ukončil a slovenská zápasníčka sa mohla tešiť zo siedmeho víťazstva v rade.
VIDEO: Smolková vs. Egger - zostrih duelu (Zdroj: OKTAGON)
Smolková po zápase neskrývala emócie. „Ďakujem Hamburg. Posledné dva týždne som mala stále nejaké zdravotné problémy – chorobu, infekciu, proste stále niečo.
Tie slzy sú skôr slzy hrdosti na samu seba, že som to nevzdala. Mohla som zápas zrušiť, ale povedala som, že ho chcem. Som veľmi šťastná, že som proti Stephanie vyhrala,“ povedala v pozápasovom rozhovore.
Promotér Ondřej Novotný po dueli naznačil, že slovenskú bojovníčku by v budúcnosti mohol čakať titulový súboj s Nemkou Alinou Dalaslan.
Smolková tak ďalším presvedčivým výkonom výrazne posilnila svoju pozíciu medzi najlepšími bojovníčkami organizácie.