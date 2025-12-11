Verím, že budem dravejšia a lepšie pripravená, hovorí Smolková pred dôležitým súbojom

PRAHA. Slovenská bojovníčka Veronika Smolková sa na turnaji OKTAGON 81 predstaví v jedinom ženskom zápase večera.
V pražskej O2 Aréne ju čaká skúsená Švajčiarka Stephanie Egger, ktorá má za sebou štarty v UFC. Pre Smolkovú je duel veľkou výzvou aj splneným snom.
Pre portál kaocko.cz priznala, že tentoraz nemusela o zápas žiadať tak vytrvalo ako v minulosti.
„Zápas som dostala hneď. Som rada, že mi Oktagon verí a že môžem bojovať tak často, ako chcem,“ uviedla.
O2 Arénu vníma ako veľký bonus, hoci zápasiť by išla aj kdekoľvek inde. „Atmosféra tam bude výnimočná. Je to perfektný koniec roka.“
S Egger mala pôvodne nastúpiť už skôr, napokon sa ich duel stal súčasťou najväčšej haly v Česku. K súperke má Smolková veľký rešpekt, aj pre zábavnú súvislosť z minulosti.
„Hrávala som s jej postavou hru UFC na PlayStatione. Je veľmi skúsená, ale verím, že budem dravejšia a lepšie pripravená,“ povedala.
Záver prípravy prežíva slovenská bojovníčka naplno. Tvrdý tréning, diéta aj regenerácia sú podľa nej nevyhnutné, aby sa vyhla zraneniam.
„Keď som v diéte, som dravejšia a sústredenejšia. Robím všetko preto, aby som bola pripravená,“ dodala. Pomáha jej pritom aj Lucia Szabová, s ktorou dlhodobo trénuje. „Je to pre mňa veľká podpora.“
Smolková má pred súbojom jasný cieľ. Podať výborný výkon v najväčšej hale, v akej doteraz bojovala, a upevniť si pozíciu medzi nádejami ženskej mušej váhy.