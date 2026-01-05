Vémola ostáva aj naďalej v nemocnici. Fanúšikom ďakuje za podporu

PRAHA. Karlos Vémola je naďalej hospitalizovaný. Informáciu priniesol jeho mediálny tím prostredníctvom oficiálneho profilu na Instagrame.
„Karlos je v súčasnej chvíli stále hospitalizovaný v Nemocnici s poliklinikou pankráckej väznice.
Jeho stav je stabilizovaný a má k dispozícii kompletnú zdravotnú starostlivosť,“ uvádza sa v krátkom oznámení.
Podľa zverejnených informácií je Vémola pod dohľadom lekárov a jeho zdravotný stav si vyžaduje pokračovanie nemocničnej starostlivosti.
Zároveň prostredníctvom tímu poďakoval fanúšikom za množstvo správ a prejavov podpory, ktoré k nemu v posledných dňoch smerujú.
Mediálny tím Vémolu zároveň informoval, že všetka komunikácia smerom k verejnosti a médiám prebieha výhradne prostredníctvom kontaktného e-mailu uvedeného na oficiálnom profile bojovníka. Ďalšie podrobnosti k situácii zatiaľ zverejnené neboli.