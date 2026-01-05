    Vémola ostáva aj naďalej v nemocnici. Fanúšikom ďakuje za podporu

    Karlos Vémola po výhre na Oktagon 17.
    Karlos Vémola po výhre na Oktagon 17. (Autor: OKTAGON MMA)
    Sportnet|5. jan 2026 o 12:05
    ShareTweet0

    Český bojovník sa zotavuje po operácii.

    PRAHA. Karlos Vémola je naďalej hospitalizovaný. Informáciu priniesol jeho mediálny tím prostredníctvom oficiálneho profilu na Instagrame.

    „Karlos je v súčasnej chvíli stále hospitalizovaný v Nemocnici s poliklinikou pankráckej väznice.

    Jeho stav je stabilizovaný a má k dispozícii kompletnú zdravotnú starostlivosť,“ uvádza sa v krátkom oznámení.

    Podľa zverejnených informácií je Vémola pod dohľadom lekárov a jeho zdravotný stav si vyžaduje pokračovanie nemocničnej starostlivosti.

    Zároveň prostredníctvom tímu poďakoval fanúšikom za množstvo správ a prejavov podpory, ktoré k nemu v posledných dňoch smerujú.

    Mediálny tím Vémolu zároveň informoval, že všetka komunikácia smerom k verejnosti a médiám prebieha výhradne prostredníctvom kontaktného e-mailu uvedeného na oficiálnom profile bojovníka. Ďalšie podrobnosti k situácii zatiaľ zverejnené neboli.

    MMA

    Karlos Vémola po výhre na Oktagon 17.
    Karlos Vémola po výhre na Oktagon 17.
    Vémola ostáva aj naďalej v nemocnici. Fanúšikom ďakuje za podporu
    dnes 12:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»Vémola ostáva aj naďalej v nemocnici. Fanúšikom ďakuje za podporu