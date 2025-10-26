    Vyšetrenia potvrdili vážne zranenie. Kleina čaká po víťazstve v UFC operácia

    Klein po zápase s Rebeckim.
    Klein po zápase s Rebeckim. (Zdroj: X)
    SvetMMA|26. okt 2025 o 11:30
    ShareTweet0

    Ľudovít Klein potvrdil, že duel v Abú Zabí dobojoval so zlomenou nohou. Po návrate domov ho čaká operácia.

    ABÚ ZABÍ. Slovenský bojovník Ľudovít Klein prezradil nové informácie o svojom zdravotnom stave po včerajšom víťazstve nad Mateuszom Rebeckim na turnaji UFC 321.

    Zápas, ktorý bol neskôr ocenený ako "Zápas večera", priniesol Kleinovi a jeho súperovi bonus v hodnote 50-tisíc dolárov, no aj bolestivú daň v podobe vážneho zranenia členka.

    Klein sa k fanúšikom prihovoril prostredníctvom videa na sociálnych sieťach po príchode z nemocnice na hotelovú izbu.

    „Priatelia, dostavil som sa konečne na izbu. Noha vyzerá takto a popravde ma veľmi v nemocnici nepotešili. Je tam zlomená kosť a je to celé vyvrtnuté z kĺbu,“ uviedol.

    Ľudovít Klein triumfoval v krvavom zápase, no zaplatil za to vysokú cenu
    Súvisiaci článok
    Ľudovít Klein triumfoval v krvavom zápase, no zaplatil za to vysokú cenu

    Lekári mu podľa jeho slov okamžite navrhli operáciu, no slovenský bojovník sa rozhodol zákrok odložiť.

    „Chceli ma hneď aj operovať, ale povedal som, že nechcem, aby ma tu operovali. Ideme domov a čaká ma operácia, čo ma veľmi nepotešilo, ale vybrali sme si takýto šport, takže treba rátať aj s takýmito vecami,“ vysvetlil Klein.

    Napriek bolestiam a nepríjemnej diagnóze znie odhodlane. „Teším sa, že tá výhra je doma. Ďakujem všetkým za podporu, veľmi si to vážim.

    Zajtra letíme domov, cesta bude asi náročná, ale nejako to zvládneme,“ odkázal fanúšikom.

    Pre Kleina ide o jedno z najdôležitejších víťazstiev v UFC. Po výbornom výkone proti Rebeckému si upevnil pozíciu v ľahkej váhe a jeho zápas sa dočkal uznania aj od vedenia organizácie.

    MMA

    Tomáš Meliš zasahuje súpera.
    Tomáš Meliš zasahuje súpera.
    VIDEO: Slovák knokautoval súpera v boxe bez rukavíc. Gratuloval mu aj McGregor
    teraz|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»Vyšetrenia potvrdili vážne zranenie. Kleina čaká po víťazstve v UFC operácia