Vyšetrenia potvrdili vážne zranenie. Kleina čaká po víťazstve v UFC operácia

ABÚ ZABÍ. Slovenský bojovník Ľudovít Klein prezradil nové informácie o svojom zdravotnom stave po včerajšom víťazstve nad Mateuszom Rebeckim na turnaji UFC 321.
Zápas, ktorý bol neskôr ocenený ako "Zápas večera", priniesol Kleinovi a jeho súperovi bonus v hodnote 50-tisíc dolárov, no aj bolestivú daň v podobe vážneho zranenia členka.
Klein sa k fanúšikom prihovoril prostredníctvom videa na sociálnych sieťach po príchode z nemocnice na hotelovú izbu.
„Priatelia, dostavil som sa konečne na izbu. Noha vyzerá takto a popravde ma veľmi v nemocnici nepotešili. Je tam zlomená kosť a je to celé vyvrtnuté z kĺbu,“ uviedol.
Lekári mu podľa jeho slov okamžite navrhli operáciu, no slovenský bojovník sa rozhodol zákrok odložiť.
„Chceli ma hneď aj operovať, ale povedal som, že nechcem, aby ma tu operovali. Ideme domov a čaká ma operácia, čo ma veľmi nepotešilo, ale vybrali sme si takýto šport, takže treba rátať aj s takýmito vecami,“ vysvetlil Klein.
Napriek bolestiam a nepríjemnej diagnóze znie odhodlane. „Teším sa, že tá výhra je doma. Ďakujem všetkým za podporu, veľmi si to vážim.
Zajtra letíme domov, cesta bude asi náročná, ale nejako to zvládneme,“ odkázal fanúšikom.
Pre Kleina ide o jedno z najdôležitejších víťazstiev v UFC. Po výbornom výkone proti Rebeckému si upevnil pozíciu v ľahkej váhe a jeho zápas sa dočkal uznania aj od vedenia organizácie.