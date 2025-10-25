Ľudovít Klein triumfoval v krvavom zápase, no zaplatil za to vysokú cenu

ABÚ ZABÍ. Slovenský bojovník Ľudovít Klein predviedol obrovské srdce a odhodlanie.
Na turnaji UFC 321 zdolal po troch kolách poľského súpera Mateusza Rebeckého na body, no víťazstvo ho stálo viac, než by čakal - v záverečnom kole duelu si podľa vlastných slov zlomil členok.
Klein vstúpil do zápasu aktívne, hneď v úvode zasahoval presnými údermi a presadzoval sa v postoji.
VIDEO: Ľudovít Klein je vyhlásený za víťaza súboja
Počas prvých dvoch kôl mal jasnú prevahu, dokázal čítať súperove pokusy o tlak a zasahoval tvrdými kombináciami.
Slovák si vďaka pohybu udržiaval odstup a bodoval na všetkých kartách rozhodcov.
Zlom prišiel v treťom kole, keď sa po jednom z pohybov okolo pletiva zranil. „Zlomil som si členok v treťom kole. Cítil som bolesť, ale povedal som si, že musím vydržať do konca. Chcel som vyhrať za každú cenu,“ povedal Klein v pozápasovom rozhovore.
VIDEO: Ľudovíta Kleina odnášajú na nosidlách
Aj napriek zraneniu duel dokončil a ubránil tlak poľského súpera. V závere kola sa sústredil na obranu a v nepríjemnej spodnej pozícii dokázal vydržať až do záverečného gongu.
„Prvé dve kolá som sa cítil veľmi dobre, bol som ľahký na nohách a myslím si, že som predviedol dobrý výkon.
Toto víťazstvo je pre moju priateľku a nášho osemmesačného syna,“ odkázal do kamery so zreteľne dojatým hlasom.
Nadšený bol aj tréner slovenského bojovníka Ján Hudák: "Boli to najťažsie štyri minúty v mojej kariére. Ľudovít ukázal pravé bojové srdce."
Pre Kleina ide o jedno z najcennejších víťazstiev v UFC, ktoré môže znamenať výrazný krok smerom k špičke ľahkej váhy.