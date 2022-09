UFC 279: Diváci ho vybučali, Chimaev predviedol v zápase dokonalú búrku

LAS VEGAS. Neočakávaný zápas na poslednú chvíľu. Keď sa len dva dni do turnaja UFC 279 v zákulisí dostali do potyčky bojovníci Khamzat Chimaev a Kevin Holland, nikto ani len netušil, že to bude tak skoro, kedy sa obaja stretnú v oktagone.

Vďaka nesplneniu váhového limitu velterovej váhy zo strany Chimaeva však následne nastalo zemetrasenie, ktoré doslova zamiešalo hlavnými troma súbojmi na karte.

Chimaev tak razom dostal šancu vyzvať Hollanda. A je potrebné povedať, že ju dvadsaťosemročný zápasník využil.