UFC 273: Yan sa cez víkend chystá na odvetu, Chimaeva čaká poriadna skúška

Na podujatí UFC 273 sú na programe hneď dva titulové súboje. Hlavný zápas večera si pre seba ukradol momentálne jeden z najlepších bojovníkov v lige Alexander Volkanovski. Austrálčan bude čeliť štvorke rebríčka váhy do 66 kilogramov Jung Chan Sungovi.

Donedávna to bol nie príliš výrazný bojovník divízie.

Pred ôsmimi rokmi ťahal Chan Sung za kratší koniec, dnes je však úplne iným bojovníkom, ktorý okrem submisií vie zápasy ukončovať na knokaut.

Zaujímavosťou duelu je fakt, že Volkanovski mal najprv po tretí krát čeliť Maxovi Hollowayovi.

Holloway sa ale zranil a šanca zabojovať o opasok sa dostala do rúk nového vyzývateľa.

Čas na odvetu alebo šanca očistiť si meno

Hoci sa súboj dvoch veľkých rivalov uskutoční v apríli, na sociálnych sieťach prebieha od konca prvého kontroverzného duelu. V marci 2021 sa zo zisku titulu tešil Sterling.

Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by za úspechom rodáka z New Yorku nestal nedovolený úder Yana, kvôli ktorému bol ku koncu štvrtého kola ruský zápasník diskvalifikovaný. Yan bol pritom počas súboja viditeľne lepším bojovníkom.

Množstvo fanúšikov Sterlingovi vyčítalo, že súperov faul nechutne využil a nafúkol do takých rozmerov, aby nedal rozhodcovi inú šancu, než ukončiť duel v jeho prospech.