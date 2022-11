Prvé vyjadrenie po zápase. Musím na operáciu, no prehra bolí viac, reaguje Ryšavý

Hoci sa v zápase cítil dobre, stačil jeden úder Vlada Lengála a bolo po všetkom. Zlomená sánka si vyžiada operáciu, najviac ho ale bolí trpká chuť prehry.

„Ahojte, trocha sa vyjadrím k včerajšku. Včerajší deň sa zapíše ako najnešťastnejší a najhorší deň mojej kariéry. Cítil som sa dobre, dobre som sa hýbal a triafal (súpera), bol som istý, no prišiel jeden úder za celý zápas a zlomil mi sánku.

Chcem pogratulovať súperovi, trafil to výborne, lepšie to ani nešlo trafiť. Teraz musím ísť na operáciu, rieši sa to. Najviac ma ale bolí prehra, je to však taký šport, jeden musí vyhrať a druhý prehrať.

Ďakujem za strašne veľa podporujúcich správ, chcem veľmi poďakovať mojej priateľke a Nathanovi, ktorí so mnou včera absolvovali vyšetrenia. Včerajší deň bol pre mňa prekliaty, štvrtý súper, nakoniec to dopadlo tak, ako to dopadlo. Nechcel som zrušiť zápas v Trnave, bolo to pre mňa také nostalgické, že som tu začínal,“ povedal vo vyjadrení víťaz tretej série reality šou Oktagon Výzva.