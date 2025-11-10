Turnaj PML 17 priniesol sériu ukončení. Polívku vyradilo zranenie v úvode

PRAHA. Turnaj PML 17 priniesol sériu jasných výsledkov aj predčasných ukončení.
Hlavným príbehom večera sa napokon stalo zranenie Zdeňka Polívku, ktorý sa po operácii vrátil do klietky, no jeho comeback skončil už v úvodnom kole.
Český bojovník po zápase priznal, že do klietky sa vrátil príliš skoro.
„Musím sám sebe priznať, že po operácii to bolo zrejme priskoro. Súper mi stiahol krk, pokúsil som sa trhnúť hlavou a niečo tam prasklo.
Mrzí ma to a ospravedlňujem sa všetkým, ktorí ma prišli podporiť. V tréningu všetko držalo, ale v zápase to nevydržalo.
Dám si čas na úplné doliečenie a vrátim sa,“ odkázal na sociálnych sieťach.
Okrem toho divákov zaujal výkon Patrika Ilušáka, ktorý ukončil Sekoua Keitu v treťom kole, či expresná výhra Aarona Abyho po zranení súpera.
Domácich priaznivcov potešil aj úspešný návrat Petra Bartoňka, ktorý predviedol rýchlu submisiu a výhrou si vybojoval kontrakt s organizáciou OKTAGON.
Výsledky PML 17
Hlavná karta
- Dominik Tabor porazil Jiřího Páva – na body
- Patrik Ilušák porazil Sekoua Keitu – TKO, 3. kolo
- Samuel Bílý porazil Lukáša Nagya – TKO, 1. kolo
- Tomík Nguyen porazil Martina Košárka – na body
- Mateusz Duczmal porazil Zdeňka Polívku – TKO (zranenie), 1. kolo
- Petr Bartoněk porazil Frederica Komuenhu – submisia (rear-naked choke), 1. kolo
- Aaron Aby porazil Danijela Špoljarića – TKO (verbálne vzdanie sa pre zranenie), 1. kolo
- Ivan Klevets porazil Gabriela Gilthona – na body
- Alex Hutyra porazil Tibora Balázsa – submisia (rear-naked choke), 1. kolo
- Michaela Hlaváčiková porazila Kamilu Šimkovú – na body
Prelims
- Roman Kučera porazil Jana Holca – na body
- Adéla Kolínska porazila Elliin Paju – na body
- Petra Laštovková porazila Adrianu Vrbovú – na body
- Karel Hudeček porazil Ahmeda Oubliaida – na body
- Eva Nguyen porazila Kláru Máriu Čáchu – na body