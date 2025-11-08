Návrat Polívku a súboj o OKTAGON. Pozrite si zápasovú kartu a výsledky váženia PML 17

PRAHA. Dnes, 8. novembra 2025, sa v hale Královka v Prahe uskutoční očakávaný galavečer PML 17.
Diváci sa môžu tešiť na návrat Zdeňka Polívku. Osmička poloťažkej váhy OKTAGON-u sa predstaví v postojovom zápase v malých rukaviciach proti thaiboxerskému šampiónovi Mateuszovi Duczmalovi.
V klasickom MMA sa bude bojovať o kontrakt s OKTAGON MMA v súboji medzi Fredericom Komuenhom a Petrom Bartoněkom.
V klietke uvidíme aj bývalého titulového vyzývateľa OKTAGON-u Aarona Abyho alebo mladé talenty ako Ivan Klevets či Alex Hutyra.
V hlavnom zápase večera sa v Muay Thai stretnú dve české jednotky vo svojich váhových kategóriách - Jiří Páv a Dominik Tabor, ktorí sa postarajú o skvelé vyvrcholenie večera.
Okrem toho sa do ringu postavia aj dvaja zverenci Loseneho Keitu, ktorý bude osobne v rohu Ahmeda Oubliada a Sekou Keitu.
Taktiež nebudú chýbať viaceré ženské zápasy, či už v MMA Kamila Šimková proti Michaele Hlaváčikovej, ako aj v postoji, kde sa ukáže veľký talent scény Adéla Kolínská či Petra Laštovková.
Výsledky váhy a finálna karta
Deň pred turnajom prebehlo váženie, ktoré prinieslo dvoch “hriešnikov”. V rámci MMA to bol Alex Hutyra, ktorý nesplnil váhový limit o pol kilogramu a bude mu udelená pokuta, no súboj s Balászom to neohrozí.
Okrem toho nesplnil limit ešte Patrik Ilušák, ktorý sa predstaví v postojovom zápase. V postoji platia v PML prísnejšie pravidlá ohľadom váhy. Bojovník dostane v prípade prekročenia limitu nielen pokutu, ale aj mínusový bod, s ktorým začne svoj zápas.
V rámci postojových zápasov sa zároveň uskutoční pred začiatkom turnaja ešte kontrolné váženie. Platí pravidlo, že bojovníci nesmú prekročiť váhový limit o viac než 5%.
Tento systém zamedzuje rapídnemu chudnutiu a následnému naberaniu hmotnosti, aby zápasníci súťažili vo svojej prirodzenej váhe.
PML 17: Štartovka a výsledky váženia
Hlavná karta
15. -71kg, 3x3min, MT
Jiří Páv (70,75 kg) vs Dominik Tabor (70,60 kg)
14. -75kg, 3x3min, MT
Patrik Ilušák (76,05 kg) vs Sekou Keita (74,8 kg)
13. -85 kg, 3x3min, K1
Samuel Bílý (84,9 kg) vs Lukáš Nagy (84,2 kg)
12. -60kg, 3x3min, MT
Tomík Nguyen (59,68 kg) vs Martin Košárek (60,35 kg)
MMA
11. -93kg, 3x3min, MMA STRIKING
Zdeněk Polívka (93,40 kg) vs Mateusz Duczmal (93,50 kg)
10. -93kg, 3x5min, MMA
Frederico Komuenha (93,50 kg) vs Petr Bartoněk (90,0 kg)
9. 58,50 kg, 3x5min, MMA
Aaron Aby (58,30 kg) vs Danijel Špoljarić (58,40 kg)
8. -70,30 kg, 3x5min, MMA
Ivan Klevets (70,60 kg) vs Gabriel Gilthon (70,50 kg)
7. -70,30 kg, 3x5min, MMA
Alex Hutyra (71,20 kg) vs Tibor Balázs (70,50 kg)
6. -61,2kg, 3x5min, MMA
Kamila Šimková (61,70 kg) vs Michaela Hlaváčiková (61,30 kg)
Prelims
5. -65kg, 3x3min, MT
Jan Holec (64,30 kg) vs Roman Kučera (65,10 kg)
4. -63kg, 3x3min, MT
Adéla Kolínska (62,85 kg) vs Elliina Paju (62,25 kg)
3. -54kg, 3x3min, MT
Petra Laštovková (53,58 kg) vs Adriana Vrbová (53,6 kg)
2. -65kg, 3x3min, MT
Karel Hudeček (64,65 kg) vs Ahmed Oubliaid (64,75 kg)
1. -55kg, 3x3min, MT
Eva Nguyen (55,0 kg) vs Klára Maria Čácha (55,20 kg)
Early Prelims
-63,5kg, 3x2min, MT
David Kohout (62,95 kg) vs František Kludský (63,50 kg)
-60kg, 3x3min, MT
Veronika Matzkeová (60,00 kg) vs Martina Pejchalová (59,36 kg)
-75kg, 3x2min, MT
Miloslav Veselák (74,60 kg) vs Viktor Pšida (74,65 kg)