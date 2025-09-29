    PML 16 priniesol sériu tvrdých súbojov. Tu sú všetky výsledky turnaja z Třinca

    Raška pri vyhlásení výsledku. (Zdroj: PML)
    29. sep 2025
    Třinec hostil turnaj PML 16, na ktorom sa predstavili bojovníci z Česka aj Slovenska.

    TŘINEC. Šestnásty galavečer organizácie PML priniesol do haly STARS porciu atraktívnych duelov v thajskom boxe aj MMA.

    Očakávania fanúšikov sa naplnili - nechýbali tvrdé prestrelky, rýchle ukončenia ani dramatické bodové výsledky.

    V hlavnom zápase večera sa predstavil Dominik Tabor, ktorý v thajskom boxe potvrdil svoju formu. Proti Petrovi Kučíkovi nastúpil sebavedomo a po sérii presných úderov mu spôsobil veľkú tržnú ranu na ústach.

    Rozhodca tak po intervencii doktora duel ukončil v prospech Tabora technickým knokautom.

    Zo slovenských bojovníkov zaujal najmä Lukáš Antal. V tvrdom súboji s Davidom Zambagom dokázal udržať vysoké tempo počas troch kôl a dominantným výkonom presvedčil všetkých troch bodových rozhodcov, ktorí ho jednomyseľne označili za víťaza.

    Karta ponúkla aj MMA zápasy. Skúsený český zápasník Andrés Raška využil svoje grapplerské schopnosti a Rolanda Čambala ukončil už v prvom kole na arm-triangle choke.

    PML 16: Výsledky

    • Dominik Tábor porazil Petra Kučíka technickým knokautom v 2. kole, duel bol ukončený lekárom pred začiatkom tretieho kola.
    • Lukáš Antal zdolal Davida Zambagu jednohlasným rozhodnutím rozhodcov.
    • Daniel Ligocki zvíťazil nad Timotejom Klincom technickým knokautom v 2. kole.
    • Andrés Raška ukončil Rolanda Čambala v 1. kole na submisiu (arm-triangle choke).
    • Šimon Bruknar si poradil s Danielom Villagrom a vyhral jednohlasným rozhodnutím na body.
    • Lukáš Zavičák zdolal Dominika Toporcera v 2. kole na submisiu (guillotine choke).
    • Alex Hutyra porazil Marouanea Helaliho v 1. kole na submisiu (rear-naked choke).
    • Václav Klimša ukončil Erika Lorenza technickým knokautom v 3. kole.
    • Irena Smolíková zdolala Viktóriu Bulínovú na body.
    • René Hrabica vyhral nad Lukášom Cvechom na body.
    • František Kludský zvíťazil nad Patrikom Vargom na body.
    • Kieran Wilkinson porazil Robina Sztotku na body.

    dnes 17:15
