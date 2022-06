Kto zvíťazí? Stávkové tipy na podujatie DFN 7

Ako vyzerá turnaj DFN 7 z pohľadu tipovania? Práve na to sa pozrieme v nasledujúcich riadkoch. Staviť si na zápasy môžete jedine v stávkovej kancelárii Doxxbet .

Zuzák sa v poslednom období zameral na vylepšovanie svojho postoja, no v domácej disciplíne Erika Tótha sa obávam, že bude ťahať za kratší koniec.

Na turnaji DFN 7 sa mu do cesty postaví zástupca Spartakus Fight Gym Branislav Zuzák.

Dekorovaný zápasník z juniorov má pod vedením Vladimíra Konského skvelo našliapnuté. Svedčí o tom napríklad výhra pred limitom so skúseným Martinom Kňažekom z podujatia DFN 5.

Zaujímavý stret postojára so zápasníkom MMA. Mladý Erik Tóth je veľkým prísľubom domácej scény thajského boxu a K-1.

Titulový súboj

Radek Roušal porazí Huberta Rutkowskiho (kurz 1,40 Doxxbet)

Čo viac povedať, než, že pôjde o skvelú titulovú bitku vo váhe do 69 kilogramov? Na jednej strane v DFN neporazený Roušal, na strane druhej poľský šampión líg WFMC a ISKA.

Aj keď sa domáci divák môže hneď jasne prikloniť k Roušalovi z dôvodu jeho sérii piatich výhier v DFN, ak sa bližšie pozrieme na poľského súpera, pôjde o veľkú výzvu.

Rutkowski doteraz medzi profesionálmi zo šiestich duelov odchádzal vždy ako víťaz.

Tento atraktívny stret dvoch štýlov je zápasom, kde sa len ťažko hľadá favorit. Ak si už ale mám jedného vybrať, tak si myslím, že titul pôjde do Brna, to znamená, že zvíťazí Roušal.

Roušal má už s malými rukavicami bohaté skúsenosti. Jeho agresívny štýl v kombinácii s výbornou kondíciou značí, že aj v neskorších kolách bude veľkou hrozbou.

Spomeňme si jeho posledné zápasy. Práve závery duelov patrili jemu. Napríklad s Fojtíkom a Pajtašom ho delili okamihy od získania knokautu.

Pôjde o náročný duel, kde však verím vo výhru českého bojovníka.

Favoriti by sa nemali mýliť

Zo stávok na istotu vyberáme ďalšie štyri súboje, a to konkrétne Moravčík a Carvalho, Tutura vs. Vokoun, Talafous s Fernandezom a Smolková vs. Ambrusová.

Vlado Moravčík bude na domácej pôde veľkým favoritom, aj keď brazílsky bojovník bude určite húževnatým súperom. Moravčík je aj vo svojom veku stále špičkovým zápasníkom, čo nedávno dokázal aj výhrou nad mladým Ronaldom Paradeiserom a v jeho kráľovskej disciplíne by sa nemal mýliť ani tentokrát.

Najmenší kurz celej karty má Juraj Tutura, ktorý mal smolu na zranenia súperov a tak sa oponent našiel až v hodine dvanástej. Veľklý talent a víťaz výborného zápasu proti Talafousovi by mal dominovať aj vo Zvolene. Kurz 1.06 je ale dosť nízko.

Pomerne priaznivý kurz 1.35 má Jozef Talafous. Ten je po tesnej prehre na predchádzajúcom DFN veľmi hladný po výhre a jeho výroky hovoria za vsetko: "Radšej v klietke zomriem, ako by som mal prehrať." My veríme, že vyhrá.

Veronika Smolková je fenomén, ktorý treba pozorne sledovať. Zlatá medailistka zo svetového šampionátu GAMMA je na poriadnej vlne výhier a nič iné sa nepredpokladá ani v súboji so Silviou Ambrúsovou.

