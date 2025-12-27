Krištofič nečakane opúšťa OKTAGON. Mrzí ma, že som sa s nimi takto rozišiel, hovorí

BRATISLAVA. Slovenský bojovník Samuel „Pirát“ Krištofič už nebude pokračovať v organizácii OKTAGON MMA.
Dlhoročná stálica domácej scény a víťaz druhej série OKTAGON Výzvy potvrdil, že po vypršaní zmluvy sa rozhodol nepodpísať nový kontrakt a hľadať si nové pôsobisko.
K rozhodnutiu dospel po situácii, ktorú opísal vo svojom podcaste Fightcast. Pred blížiacim sa galavečerom OKTAGON v Prahe sa obrátil na organizáciu so žiadosťou o zľavu na vstupenky.
Ako zdôraznil, nešlo mu o lístky zadarmo. „Počul som, že bude OKTAGON v Prahe a chcel som tam ísť. Viem, že lístky zadarmo nedávajú. Ani som ich zadarmo nechcel, len som sa opýtal, či by sa nedala spraviť nejaká zľava, lebo momentálne nemám korunky,“ uviedol Krištofič.
Odpoveď zo strany organizácie ho však prekvapila. „Na to som dostal odpoveď, či mi kamaráti z Fight Night Challenge nezaplatili faktúru za komentovanie. Povedal som, že si ju nezabudnem vystaviť,“ pokračoval.
Poznámku vnímal ako narážku na jeho spoluprácu s konkurenčnou organizáciou Fight Night Challenge.
Práve tento moment označil za bod zlomu. „Po desiatich rokoch, čo zápasím v OKTAGONe, a po tom všetkom, čo som s nimi budoval, pretože sme to budovali spoločne, mi povedia, že mi nedajú zľavu na lístok pre mňa a moju ženu,“ dodal Krištofič.
Následne potvrdil, že jeho zmluva s OKTAGONom už vypršala a novú podpisovať neplánuje.
„Vtedy som si povedal, že s Ondrom už žiadny kontrakt nepodpíšem. Kontrakt mi skončil. Človek musí mať sebaúctu a tá mi povedala, že s týmto človekom už nepodpíšem žiadnu zmluvu.
Budem si hľadať nový angažmán. Mrzí ma, že som sa takto rozišiel s OKTAGONom,“ uzavrel.