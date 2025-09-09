MMA sa dostáva v Nemecku na veľké obrazovky. OKTAGON 78 bude na RTL zdarma

PRAHA. Športová organizácia OKTAGON a nemecká televízna skupina RTL oznámili historický krok pre zmiešané bojové umenia v Nemecku.
Turnaj OKTAGON 78, ktorý sa uskutoční 18. októbra v Kolíne nad Rýnom, bude po prvý raz vysielaný naživo na voľne dostupnom kanáli RTL.
Tento moment predstavuje zásadný posun nielen pre OKTAGON, ale aj pre celý šport, ktorý sa stáva dostupnejšou súčasťou mainstreamovej zábavy.
MMA ako súčasť mainstreamovej zábavy
RTL a OKTAGON prinášajú MMA na veľké televízne obrazovky a vysielajú jasný signál o budúcnosti tohto športu v Nemecku. OKTAGON 78 prinesie do vypredanej Lanxess Areny v Kolíne elitu nemeckého MMA a nemeckí fanúšikovia ju budú môcť sledovať zadarmo.
Večer odštartuje špeciál „OKTAGON 78 – Countdown“ o 22:45 a od 23:15 budú diváci sledovať priamy prenos zápasov.
„MMA je čistý adrenalín – silné, priame, spektakulárne. Presne tento duch zapadá do našej DNA živého športu. S premiérou vo free-to-air televízii posúvame s OKTAGONom latku o ďalší stupeň vyššie a robíme MMA dostupným pre široké publikum,“ uviedla Inga Leschek, programová riaditeľka RTL.
„Pre nás je to logický krok, ako si upevniť vedúcu pozíciu u športovo orientovaných cieľových skupín.“
OKTAGON s RTL píšu históriu európskeho MMA
„Za jediný rok sme spolu s RTL posunuli MMA v Nemecku na novú úroveň. Premiéra na voľne dostupnom kanáli je nielen obrovským krokom vpred, ale aj poctou ére boxu, ktorá pred dekádou plnila nemecké obývačky,“ hovorí Pavol Neruda, spoluzakladateľ OKTAGONu.
Od prvého turnaja na nemeckej pôde ubehli len tri roky. Organizácia sa teší veľkej obľube a vypredáva každý turnaj. Teraz má šancu osloviť masové publikum pri televíznych obrazovkách, na čo naráža aj druhý spolumajiteľ OKTAGONu, Ondřej Novotný:
„Milióny fanúšikov po prvý raz uvidia OKTAGON naživo vo voľne dostupnej televízii. Spoločne s RTL píšeme históriu a prinášame MMA do obývacích izieb celej krajiny.“
Hlavnými hviezdami večera budú Christian Eckerlin, najvýraznejšia tvár nemeckého MMA a miláčik publika, a Frédéric „Neandertaler” Vosgröne, fenomén, ktorý sa stal hviezdou doslova cez noc.
Christian Eckerlin sa navyše predstaví v šesťdielnej dokumentárnej sérii „Eckerlin – MMA rodina“ na RTL+. Od 17. októbra budú dostupné prvé tri epizódy, ktoré divákom ponúknu pohľad do jeho prípravy, rodinného života aj zákulisia cesty od športového sklamania v Hamburgu až po jeho veľký návrat v Kolíne.