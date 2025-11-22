    VIDEO: Slovenský talent žiaril v Mníchove. Paradeiser ukončil súpera pred limitom

    Slovenský bojovník predviedol disciplinovaný výkon a v druhom kole si pripísal TKO.

    MNÍCHOV. Ronald Paradeiser potvrdil na turnaji OKTAGON 80 svoju formu. Proti Geraldovi Netovi predviedol sústredený a technicky vyspelý výkon, ktorý zakončil v druhom kole výhrou na TKO.

    Slovenský bojovník sa pritom musel vyrovnať s tým, že sa mu súper menil už niekoľkokrát, no v klietke to však vôbec nebolo poznať.

    Od úvodu bolo jasné, že ani jeden z dvojice nemieni taktizovať. Paradeiser pracoval s výborným pohybom, držal si vzdialenosť a presne načasovanými údermi postupne získaval kontrolu nad dianím.

    Už v prvej polovici kola dokázal zastaviť Netove snahy o takedown a v následnej výmene na zemi prebral iniciatívu. Dokonca sa dostal na súperov chrbát a pracoval na ukončení, no Brazílčan sa z nepríjemnej situácie dokázal ubrániť až do prestávky.

    VIDEO: Paradeiserové ukončenie súboja

    V druhom dejstve Paradeiser ešte zrýchlil tempo a v postoji pôsobil istejšie. Kombinoval presné údery na hlavu aj telo, tlačil súpera na pletivo a postupne stupňoval tlak.

    Neto síce skúsil niekoľko protiútokov, no slovenský bojovník si držal prehľad a trpezlivo čakal na svoju príležitosť.

    Rozhodujúci moment prišiel po presnom lakti v klinči. Paradeiser okamžite naviazal tvrdými údermi, ktoré už Neto nedokázal absorbovať.

    Rozhodca musel zakročiť a zápas ukončil. Paradeiser tak zaznamenal víťazstvo na TKO v druhom kole a predviedol výkon, ktorý potvrdzuje jeho stabilné miesto medzi elitou velterových váh v organizácii.

    Matesuz Legierski získal znova titul organizácie OKTAGON-
