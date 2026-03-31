Pukač chce nadviazať na úspechy. V Bratislave ho čaká nebezpečná výzva

Organizácia OKTAGON oznámila ďalší atraktívny súboj pre očakávaný turnaj OKTAGON 89, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. júna v bratislavskej Tipos Aréne.
Domáca hviezda Robert Pukač bude brániť svoje územie pred írskym vyzývateľom Brianom Manningom.
Zápas v strednej váhe sľubuje mimoriadne vypätú bitku, ktorá gradovala už počas uplynulého týždňa na sociálnych sieťach, a stane sa jedným z pilierov osláv desiateho výročia existencie organizácie.
Pukač chce nadviazať na minuloročné úspechy
Jedna z najvýraznejších postáv slovenskej MMA scény, Robert Pukač (20-14-1), vstupuje do turnaja v Bratislave po svojej doteraz najúspešnejšej sezóne.
V minulom roku dokázal šokovať celú európsku scénu, keď si pripísal dominantné víťazstvo nad legendárnym Davidom Kozmom a následne aj nad nemeckou ikonou Christianom Eckerlinom.
Tieto triumfy ho vyniesli až k súboju vo vypredanej pražskej O2 aréne proti Patrikovi Kinclovi. Hoci mu Pukač v náročnom dueli napokon podľahol, predviedol neuveriteľnú odolnosť a srdce bojovníka.
Ako sám uviedol bezprostredne po zápase, cítil hrdosť na to, že sa aj napriek nepriaznivému vývoju nevzdal a bojoval až do posledných sekúnd.
Na tieto minuloročné úspechy chce teraz nadviazať pred domácim publikom a potvrdiť, že jeho cesta medzi elitu OKTAGONu stále pokračuje.
Hrozba z Írska: neporazený Brian Manning
Na druhej strane klietky bude Brian Manning (6-0), neporazený írsky talent a obávaný knokautér, ktorý zatiaľ vo svojej profesionálnej kariére nepoznal trpkosť prehry.
Do OKTAGONu prišiel vo veľkom štýle, keď na turnaji OKTAGON 83 v Stuttgarte ukončil obávaného Daniela Schwindta už v prvom kole.
Manning na seba opäť strhol pozornosť verejnosti začiatkom týždňa, keď prostredníctvom videa na sociálnych sieťach označil Pukača za svoju ďalšiu obeť.
Írsky bojovník prichádza do Bratislavy s povesťou chladnokrvného finišera a je odhodlaný využiť Pukačovu popularitu na to, aby si na jeho úkor zabezpečil raketový vzostup v rebríčku strednej váhy a ďalšiu pozornosť fanúšikov aj médií.
Galavečer plný domácich legiend a elitných bitiek
Okrem očakávaného stretu Pukača s Manningom ponúkne turnaj OKTAGON 89 aj kľúčovú bitku v ťažkej váhe medzi Lazarom Todevom a Martinom Budayom, ktorá môže rozhodnúť o ďalšom titulovom vyzývateľovi.
Domáce publikum sa môže tešiť na ďalších obľúbencov, medzi nimi Mareka Bartla, Jozefa Wittnera, Mareka Mazúcha a ďalších.
Táto zostava sľubuje večer, ktorý bude jedným z vrcholov tohtoročného kalendára a veľkolepou oslavou dekády na trhu.