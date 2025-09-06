VIDEO: Bývalý bojovník Oktagonu úradoval. Skúseného súpera v UFC knokautoval

PARÍŽ. Po viac ako roku a pol sa poľský bojovník Robert Bryczek opäť predstavil v klietke UFC.
Návrat proti skúsenému veteránovi Bradovi Tavaresovi mu vyšiel na jednotku, keď ho technickým knokautom zdolal v treťom kole.
Bryczek, ktorý ešte donedávna pôsobil v česko-slovenskej organizácii OKTAGON, ukázal od úvodných sekúnd obrovskú aktivitu a presnosť.
VIDEO: Bryczek vs. Tavares (zostrih)
Tvrdým úderom poslal Tavaresa k zemi už v prvej polovici úvodného kola, no Američan sa dokázal postaviť späť. Poliak však nepovoľoval, striedal útoky na hlavu i telo a prinútil súpera ísť na zem, kde si udržal kontrolu.
Druhé dejstvo prinieslo pokojnejší priebeh. Bryczek sa snažil zatlačiť protivníka k pletivu, no Tavares sa bránil a postupne začal triafať vlastné údery. Poľský bojovník spomalil, čo otvorilo veteránovi viac priestoru na presné zásahy a kopy.
Rozhodnutie prišlo v treťom kole. Tavares sa síce snažil držať si vzdialenosť, ale Bryczek sa dostával do výmen čoraz častejšie.
Postupne naberal prevahu, kombináciami súpera zasypal a napokon ho ukončil technickým knokautom. Poľský zápasník tak oslávil víťazný návrat do UFC a ukázal, že jeho kariéra ešte zďaleka nekončí.