Špeciálne pravidlá, tvrdé údery a žiadny boj na zemi. Brno hlási ďalší atraktívny zápas

Súboj dvoch elitných bojovníkov mieri do Brna. Hviezda boxu bez rukavíc Josef Hála sa stretne so slovenským knokautérom Radovanom Úškrtom v dohodnutej váhe do 80 kilogramov podľa špeciálnych pravidiel „STAND and BANG“.
Tento zápas sľubuje atraktívnu prestrelku v postoji, ktorá sa s veľkou pravdepodobnosťou neskončí na body.
Turnaj OKTAGON 93 sa uskutoční v sobotu 12. septembra v brnianskej Winning Group Arene.
Šampión BKFC sa prvýkrát predstaví pred domácim publikom
Josef Hála je český bojovník, ktorý sa nezmazateľne zapísal do histórie ako prvý domáci bojovník so ziskom titulu v prestížnej organizácii BKFC (box bez rukavíc).
Svoj debut v OKTAGONe tento rok v Liberci premenil na dominantné víťazstvo, keď v atraktívnom zápase tvrdo ukončil Tomáša Mudrocha. Išlo o jeden z najvýraznejších momentov celého turnaja.
Po tomto pôsobivom výkone podpísal Hála s organizáciou novú zmluvu. Prvý zápas v rámci nového kontraktu absolvuje práve pred domácimi fanúšikmi v Brne, kde sa pokúsi pridať ďalšie víťazstvo pred limitom.
Úškrt chce najväčšie víťazstvo kariéry
Radovan Úškrt patrí dlhodobo medzi najobávanejších ukončovateľov na domácej scéne. Všetkých deväť víťazstiev v profesionálnom MMA dosiahol pred časovým limitom, pričom zakaždým zvíťazil v prvom alebo druhom kole.
Po osemnásťmesačnej prestávke sa do klietky vrátil začiatkom tohto mesiaca, keď tvrdým úderom ukončil Ondřeja Rašku.
Ak podobný výkon zopakuje aj proti elitnému boxerovi bez rukavíc v čisto postojovom súboji, pôjde o najväčšie víťazstvo jeho doterajšej kariéry, ktoré mu môže otvoriť dvere k ďalším veľkým príležitostiam.
Nabitá karta a titulový zápas
Na turnaji OKTAGON 93 je už teraz potvrdených viacero atraktívnych duelov.
Šampión velterovej váhy Kaik Brito absolvuje prvú obhajobu titulu proti gruzínskemu talentu Amiranovi Gogoladzemu.
Vladimír Lengál nastúpi proti Mauriceovi Adorfovi, zatiaľ čo mená súperov pre Andreja Kalašnika a Radka Roušala organizácia oznámi v najbližších dňoch.