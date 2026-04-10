OKTAGON 86: Poľsko čaká veľký večer MMA. Všetci bojovníci úspešne navážili

Historicky prvý turnaj organizácie OKTAGON na poľskej pôde je pripravený. Všetci aktéri galavečera OKTAGON 86 úspešne splnili váhové limity počas dnešného oficiálneho váženia v štetínskej Enea Arene.
Zajtrajšia noc, sobota 11. apríla, bude patriť národným ikonám a dravým talentom, ktorí sa predstavia pred búrlivým poľským publikom.
Materla a Jungwirth podľa pravidiel STAND and BANG
Domáca legenda a absolútna ikona poľského MMA Michał Materla sa chystá rozburácať tribúny vo svojom rodnom meste.
V hlavnom zápase večera sa stretne s nemeckým „Keltom“ Christianom Jungwirthom v dohodnutej váhe do 89 kg.
Tento duel je o to špecifickejší, že prebehne pod unikátnymi pravidlami „STAND and BANG“, ktoré eliminujú boj na zemi a sľubujú nekompromisnú bitku v postoji.
Obaja bojovníci dnes navážili zhodne 89 kg a potvrdili, že sú v perfektnej kondícii pre tento očakávaný stret.
Tomasz Narkun debutuje proti Poppeckovi
V ostro sledovanom hlavnom predzápase sa poľskému publiku prvýkrát pod hlavičkou OKTAGONu predstaví Tomasz Narkun (21-6).
Poľský veterán a svetovo uznávaný špecialista na submisie narazí v poloťažkej váhe na nemeckého obra Alexandra Poppecka (20-5).
Tento súboj, označovaný ako „Bitka o Štetín“, má pre oboch aktérov obrovský význam v rámci rebríčka divízie.
Poppeck aj Narkun bez problémov splnili limit 93,4 kg a zajtra večer sa ukáže, či zvíťazí Poppeckova hrubá sila, alebo Narkunove bohaté skúsenosti.
Elitný welter a súboj o titulovú šancu
Veľkú pozornosť púta aj duel vo welterovej váhe medzi Ionom Surduom a Amiranom Gogoladzem.
Moldavský „Drakula“ Surdu (17-7) a gruzínsky fenomén Gogoladze (17-3) predstavujú absolútnu európsku špičku a výsledok ich stretu môže s vysokou pravdepodobnosťou určiť ďalšieho vyzývateľa pre titulový zápas.
Obaja borci dnes potvrdili svoju profesionálnu pripravenosť, keď sa s rezervou zmestili do limitu 77,6 kg, a sú pripravení priniesť technicky vyspelú a agresívnu bitku.
Česká stopa a ťažkotonážna kolízia
Poľských fanúšikov aj českých priaznivcov čaká zaujímavá konfrontácia v ľahkej váhe, kde sa domáci veterán Łukasz Rajewski stretne s nádejným českým prospektom Janom Stanovským.
Stanovský (7-2) vstupuje na nepriateľskú pôdu s cieľom šokovať poľské publikum a pripísať si najcennejší skalp svojej doterajšej kariéry.
Okrem nich sa v klietke predstavia aj ťažké váhy Michał Piwowarski a Timo Feucht, ktorí dnes navážili cez 100 kg a sľubujú duel, v ktorom môže o víťazovi rozhodnúť jediný úder.
Kompletné výsledky oficiálneho váženia:
Hlavná karta
Dohodnutá váha (89 kg / 196 lbs)
Michał Materla (89 kg / 196 lbs) vs. Christian Jungwirth (89 kg / 196 lbs)
Poloťažká váha
Tomasz Narkun (93,4 kg / 206 lbs) vs. Alexander Poppeck (93,4 kg / 206 lbs)
Welterová váha
Ion Surdu (77,4 kg / 171 lbs) vs. Amiran Gogoladze (77,3 kg / 170 lbs)
Dohodnutá váha (88 kg / 194 lbs)
Mateusz Janur (87,7 kg / 193 lbs) vs. Robin Roos (87,2 kg / 192 lbs)
Ťažká váha
Michał Piwowarski (105,5 kg / 233 lbs) vs. Timo Feucht (100,2 kg / 221 lbs)
Pérová váha
Jonatan Kujawa (66,2 kg / 146 lbs) vs. Henrique Madureira (66,1 kg / 146 lbs)
Prelims
Ľahká váha
Łukasz Rajewski (70,7 kg / 156 lbs) vs. Jan Stanovský (70,7 kg / 156 lbs)
Stredná váha
Kacper Frątczak (84,3 kg / 186 lbs) vs. Zoran Solaja (84,4 kg / 186 lbs)
Welterová váha
Natan Niewiadomski (77,6 kg / 171 lbs) vs. Patrick Spirk (77,2 kg / 170 lbs)
Bantamová váha
Lukáš Chotěnovský (61,5 kg / 136 lbs) vs. Michał Hawro (61,7 kg / 136 lbs)
Dohodnutá váha (59 kg / 130 lbs)
Emilia Czerwińska (58,9 kg / 130 lbs) vs. Niamh Kinehan (58,6 kg / 129 lbs)