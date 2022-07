Xaviera chápe. Rival Karlosa Vémolu: Vyberá si ľahkých súperov, je to nonsens

PRAHA. Ak existuje bojovník MMA, okolo ktorého sa do veľkej miery točí domáca scéna, tak je to s istotou legendárny Čech Karlos "Terminátor" Vémola. A inak tomu nie je ani posledné týždne. Potom, ako sa Vémola úspešne vrátil po vážnom zranení a nedávno porazil v boxe rapera Marpa a v MMA Poliaka Michala Pasternaka, mnoho fanúšikov aj kolegov z oktagonu rieši jeho ďalšieho súpera. Tým bol nedávno organizáciou Oktagon MMA oznámený Aleksandar Ilič. Pre srbského zápasníka pôjde o premiéru v domácej lige, ktorú bude môcť hneď zavŕšiť ziskom opasku vo váhe do 93 kilogramov.

Netrvalo dlho a kontroverzie ohľadom výberu Vémolovho protivníka na turnaj Oktagon 34 zaplnili nielen diskusie na sociálnych sieťach, ale teraz aj predné stránky médií. Vyberá si ľahšiu cestu, škodí si aj Oktagon Najnovšie k celej situácii poskytol pohľad niekdajší súper Karlosa Vémolu a kráľ Oktagonu v strednej divízii Patrik Kincl. V rozhovore pre portál kaocko.cz Kincl podobne ako ďalší známy bojovník Samuel "Pirát" Krištofič nesúhlasí s cestou, akou sa Vémola uberá. „Všetci vieme, aká je teraz okolo Karlosa situácia. Vyberá si ľahké zápasy, jednoduchých súperov. Vybral si istejšiu cestu, vo váhe do 93 kilogramov titul dostane zadarmo. (Ilič) chodil celý život vo váhe do 84 kilogramov, s poloťažkou divíziou nemá skúsenosti. Je to čistý postojár, takže je to pre mňa nonsens. Týmto krokom si škodí i sám Oktagon. Nemyslel som, že to niekedy poviem, ale súhlasím s Pirátom (Samuelom Krištofičom),“ povedal popredný český zápasník. Veľkou témou v kauze Vémolovho súpera zohral Brazílčan Rafael Xavier. Ten mal podľa vyjadrenia promotéra Oktagonu Ondřeja Novotného súboj odmietnuť.

Hoci sa ponúka možnosť, že Xavier súboj s Vémolom vopred vzdal, Kincl s ňou razantne nesúhlasí. Tridsaťdvaročný zástupca tímu All-Sports Academy z Hradce Králové chápe motív Xaviera, ktorý by mal rád na duel s Vémolom viac času. „Určite to (Xavier) nezvdal. Skôr je vidieť, že je to bojovník, ktorý chce mať adekvátny čas na prípravu, berie ten zápas naozaj vážne. Poviem to asi tak, Karlos má svoje kvality. V tom štýle, ktorý robí, je skutočne silný. Chápem každého, že sa na Vémolu chce poriadne pripraviť, čiže nemám Xavierovi nič za zlé.