Ocenil jeho kvality, túži po odvete. Súper Procházku: Nepáči sa mi, čo povedal

Štyridsaťtriročný veterán v rozhovore v relácii The MMA Hour opísal dojmy zo zápasu, kde bol podľa bodových lístkov rozhodcov iba dvadsaťosem sekúnd od úspešnej obhajoby opasku vo váhe do 93 kilogramov.

Absolútne to nečakal, chce odvetu

Nepáči sa mi, ako niekde povedal, že to nebol jeho najlepší výkon. Podľa mňa to, čo predviedol, bol presný opak - úžasný výkon. Prečo inak by to fanúšikovia aj odborníci nazývali do tejto chvíle najlepším zápasom roka 2022,“ pýta sa známy bojovník.

V rozhovore s elitným reportérom Arielom Helwanim Teixeira ocenil schopnosti svojho protivníka.

Na Procházkovi vyzdvihol nezlomnú vôľu či technickú vyspelosť v defenzíve.

„Jeho schopnosti na zemi ma prekvapili. Perfektne si urobil domácu úlohu a skvelo unikal preč z nebezpečných pozícií.

Viem veľmi dobre, že mám na zemi brutálny ground and pound a on to prežil. Chce to veľa odhodlania a nezlomnej povahy, aby ste toto prežili a ešte vyhrali.“

Rovnako ako po zápase, aj tentokrát Teixeira zopakoval túžbu stretnúť sa s Procházkom v odvetnom súboji.

„Poviem to takto, každý to chce vidieť. Odvetu nemusíme ani promovať a vieme, že to bude skvelé. Teraz je to na vedení UFC. Ak by to ale nevyšlo, nie som ten typ, ktorý bude teraz všade vykrikovať o svoju príležitosť. Zariadim sa podľa toho, čo príde,“ povedal prvý muž rebríčka poloťažkej divízie UFC.