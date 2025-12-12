    Má pred sebou obrovskú výzvu. Paradeiser zabojuje v Ostrave o titul v ďalšej váhe

    Ronald Paradeiser v zápase na turnaji Oktagon 44 s Britom Andrewom Fisherom.
    Ronald Paradeiser v zápase na turnaji Oktagon 44 s Britom Andrewom Fisherom. (Autor: OKTAGON MMA)
    Paradeiser môže v Ostrave zabojovať o opasok už v druhej hmotnostnej kategórii.

    OSTRAVA. Slovenský bojovník Ronald „Rony“ Paradeiser zabojuje na turnaji OKTAGON 84 o titul velterovej váhy.

    Paradeiser (23–9) si šancu vypýtal výraznými výkonmi po presune do vyššej hmotnostnej kategórie.

    V pražskom Edene porazil Bojana Veličkovića a následne si poradil aj s Geraldom Netom. Oba duely mu zabezpečili prvé miesto v rebríčku a priamu cestu k titulovému zápasu.

    Dlhoročná opora OKTAGON-u už v minulosti získala opasok v ľahkej váhe a patrí medzi najúspešnejších bojovníkov celej organizácie.

    Paradeiser má na konte 17 ukončení pred limitom a jeho štýl dlhodobo patrí k najatraktívnejším v rámci československej scény.

    Proti slovenskému favoritovi nastúpi bývalý šampión Kaik Brito (18–6). Brazílčan je známy extrémnou tvrdosťou, všetkých 18 víťazstiev získal predčasne a až 15 knokautom.

    V OKTAGON-e už v Ostrave raz získal titul, keď v roku 2022 porazil Davida Kozmu.

    Naposledy sa bleskovo postaral o Joiltona Lutterbacha, ktorého ukončil po necelých dvoch minútach.

