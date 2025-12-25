    Novotný reaguje na situáciu okolo Vémolu: Celý prípad je veľmi zvláštny

    Ondřej Novotný (vľavo) a Pavol Neruda (vpravo) s Karlosom Vémolom (uprostred). (Autor: Instagram/Pavol Neruda)
    25. dec 2025 o 19:00
    Ondřej Novotný sa vyjadril k Vémolovej kauze.

    PRAHA. Kauza okolo českého MMA zápasníka Karlosa Vémolu má ďalšiu verejnú reakciu.

    Spolumajiteľ organizácie OKTAGON Ondřej Novotný sa k situácii vyjadril v relácii MMA Letem Světem a priznal, že celý prípad naňho pôsobí prinajmenšom neštandardne.

    Podľa Novotného vychádzajú dostupné informácie najmä z vyjadrení Vémolovho obhajcu.

    Ten tvrdí, že pri domovej prehliadke u zápasníka neboli nájdené žiadne drogy ani iné kompromitujúce materiály a samotný zásah mal mať neprofesionálny priebeh.

    Vémola navyše podľa neho strávil posledné dni v bolestiach, keďže mal podstúpiť plánovanú operáciu a trpí akútnym zápalom okostnice.

    Novotný upozornil aj na dôvod väzby. „Podľa informácií, ktoré máme, nedostal útekovú väzbu ani väzbu z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov.

    Do väzby sa dostal výlučne preto, že ide o trestný čin s vysokou trestnou sadzbou,“ uviedol. Práve to považuje za jednu z najzvláštnejších okolností celého prípadu.

    VIDEO: Podcast MMA Letem Světem s vyjadrením Novotného

    Zápasníkova neúčasť na blížiacom sa turnaji v pražskej O2 aréne je podľa Novotného istá.

    Zároveň však zdôraznil, že osobne neverí, že by sa Vémola vedome podieľal na drogovej trestnej činnosti.

    „V živote som ho s drogami nevidel, nepočul som ho o nich hovoriť. Samozrejme, nie je to dôkaz, ale ľudia z jeho okolia sú z celej veci konsternovaní,“ povedal.

    Šéf OKTAGONu zároveň kritizoval správanie časti verejnosti a médií. Poukázal na enormný tlak na Vémolovu partnerku Lelu a jeho rodinu na sociálnych sieťach.

    „Keď sa dostanete do kontaktu so zákonom, veľmi rýchlo zistíte, že pravda sama o sebe nestačí. Ten systém vás dokáže prevalcovať,“ dodal.

    Novotný deklaroval, že OKTAGON aj on osobne ctia prezumpciu neviny a veria, že sa prípad rýchlo vyjasní.

    „Veríme, že to bude rýchlo za Karlosom. A všetky tie potkany, ktoré teraz vyliezli a majú radosť, tak sa veľmi teším, až to skončí, ako to bude vyzerať," uzavrel.

