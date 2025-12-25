Novotný reaguje na situáciu okolo Vémolu: Celý prípad je veľmi zvláštny

PRAHA. Kauza okolo českého MMA zápasníka Karlosa Vémolu má ďalšiu verejnú reakciu.
Spolumajiteľ organizácie OKTAGON Ondřej Novotný sa k situácii vyjadril v relácii MMA Letem Světem a priznal, že celý prípad naňho pôsobí prinajmenšom neštandardne.
Podľa Novotného vychádzajú dostupné informácie najmä z vyjadrení Vémolovho obhajcu.
Ten tvrdí, že pri domovej prehliadke u zápasníka neboli nájdené žiadne drogy ani iné kompromitujúce materiály a samotný zásah mal mať neprofesionálny priebeh.
Vémola navyše podľa neho strávil posledné dni v bolestiach, keďže mal podstúpiť plánovanú operáciu a trpí akútnym zápalom okostnice.
Novotný upozornil aj na dôvod väzby. „Podľa informácií, ktoré máme, nedostal útekovú väzbu ani väzbu z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov.
Do väzby sa dostal výlučne preto, že ide o trestný čin s vysokou trestnou sadzbou,“ uviedol. Práve to považuje za jednu z najzvláštnejších okolností celého prípadu.
VIDEO: Podcast MMA Letem Světem s vyjadrením Novotného
Zápasníkova neúčasť na blížiacom sa turnaji v pražskej O2 aréne je podľa Novotného istá.
Zároveň však zdôraznil, že osobne neverí, že by sa Vémola vedome podieľal na drogovej trestnej činnosti.
„V živote som ho s drogami nevidel, nepočul som ho o nich hovoriť. Samozrejme, nie je to dôkaz, ale ľudia z jeho okolia sú z celej veci konsternovaní,“ povedal.
Šéf OKTAGONu zároveň kritizoval správanie časti verejnosti a médií. Poukázal na enormný tlak na Vémolovu partnerku Lelu a jeho rodinu na sociálnych sieťach.
„Keď sa dostanete do kontaktu so zákonom, veľmi rýchlo zistíte, že pravda sama o sebe nestačí. Ten systém vás dokáže prevalcovať,“ dodal.
Novotný deklaroval, že OKTAGON aj on osobne ctia prezumpciu neviny a veria, že sa prípad rýchlo vyjasní.
„Veríme, že to bude rýchlo za Karlosom. A všetky tie potkany, ktoré teraz vyliezli a majú radosť, tak sa veľmi teším, až to skončí, ako to bude vyzerať," uzavrel.