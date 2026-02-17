OKTAGON vstúpil do roka 2026 vo veľkom štýle. Tri turnaje, 40-tisíc fanúšikov

PRAHA. Organizácia OKTAGON oslavuje úspešný vstup do roku 2026. Od začiatku roka vypredala tri turnaje, ktoré spolu navštívilo približne 40 000 fanúšikov.
Na poslednom turnaji v Ostrave sa Kaik Brito stal staronovým šampiónom velterovej váhy.
Lucia Szabová si v Liberci môže pripísať historický zápis ako prvá dvojnásobná šampiónka organizácie a fanúšikovia už poznajú prvé mená pre turnaj v Bratislave.
Tri vypredané turnaje na začiatku roka
OKTAGON od januára 2026 vypredal tri turnaje, ktoré sa konali v priebehu iba štyroch týždňov.
Najskôr sa uskutočnili dva turnaje v Nemecku. 17. januára prebehol OKTAGON 82 v Düsseldorfe a určil šampióna poslednej sezóny projektu Tipsport Gamechanger, ktorým sa stal Krzysztof Jotko.
Nasledoval turnaj OKTAGON 83 v Stuttgarte 31. januára, kde sa mladý Mochamed Machaev stal šampiónom perovej váhy, a v sobotu 14. februára sa v Ostrave odohral prvý český turnaj tohto roka OKTAGON 84.
Celková návštevnosť týchto podujatí dosiahla približne 40 000 divákov. Tento úspech okomentoval aj promotér a spolumajiteľ organizácie Ondřej Novotný:
„Je to skvelý štart do nového roka. Tri vypredané eventy, v Hamburgu zostáva posledných pár miest a čerstvo oznámená Štvanica sa predáva neuveriteľným tempom. V rukáve však máme ešte veľa es a už sa tešíme, keď ich budeme môcť ukázať.“
Pochvalou nešetril ani spolumajiteľ OKTAGONu Pavol Neruda. „Je dôležité si pripomínať, že toto sa nedeje samo od seba. Máme skvelý tím ľudí, ktorý neustále pracuje a prichádza s novými nápadmi.
Na pohľad to môže vyzerať, že to ide ľahko, ale je za tým množstvo tvrdej práce mnohých ľudí.“
Brito opäť šampiónom velterovej váhy
Na poslednom turnaji v Ostrave 14. februára prebehla korunovácia staronového šampióna.
Kaik Brito zvíťazil v titulovom zápase nad Ronaldom Paradeiserom. Atraktívny zápas v postoji rozhodol talentovaný Brazílčan na začiatku tretieho kola knokautom, keď slovenského zápasníka zasiahol úderom z otočky.
Pripísal si tak devätnáste profesionálne víťazstvo v kariére a po viac ako roku získal späť titul šampióna OKTAGONu.
Bratislava privíta slovenskú elitu
OKTAGON zároveň oznámil prvých zápasníkov pre nadchádzajúci turnaj v Bratislave. Na domácej pôde sa predstavia slovenskí zápasníci, ktorí dlhodobo patria k oporám organizácie.
Medzi oznámenými menami sú: Martin Buday, Vlasto Čepo, Robert Pukač, Marek Mazúch a Radovan Úškrt.
Turnaj OKTAGON 89 v Bratislave bude zároveň oficiálne prvým turnajom, na ktorom bude OKTAGON oslavovať výročie desiatich rokov od založenia organizácie.
Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na bohatý sprievodný program a ďalšie aktivity spojené s týmto výročím.
Szabová mieri za historickým zápisom
Slovenská zápasníčka Lucia Szabová sa bude na turnaji v Liberci usilovať o zisk druhého majstrovského pásu.
O titul šampiónky ženskej mušej váhy sa stretne s Brazílčankou Leidane Fernandes.
V prípade víťazstva by sa stala historicky prvou dvojnásobnou šampiónkou v rámci OKTAGONu.