OKTAGON 84: Paradeiser aj Brito pripravení na titul. Váženie v Ostrave prebehlo hladko

OSTRAVA. Deň pred sobotným galavečerom OKTAGON 84 prebehlo v Ostrave oficiálne váženie a organizátori si mohli vydýchnuť.
Všetkých dvadsať bojovníkov splnilo predpísané limity, takže karta zostáva bez zmien a turnaj môže prebehnúť podľa pôvodného plánu.
Pokojný priebeh váženia nebýva samozrejmosťou, o to viac potešil fanúšikov aj vedenie OKTAGONu. Bez problémov si s váhou poradili aj hlavné tváre večera, vrátane titulového súboja vo velterovej váhe.
Veľká pozornosť sa sústredila na návrat bývalého šampióna Davida Kozmu, ktorý sa po takmer ročnej pauze vracia späť do klietky.
Spolu so slovenským súperom Jozefom Wittnerom absolvovali náročné zhadzovanie, no obaja sa zmestili presne do limitu. Kozma dal po vážení najavo, že návrat berie ako nový začiatok a chce opäť patriť medzi elitu divízie.
Hlavný zápas večera ponúkne titulový duel o uvoľnený opasok velterovej váhy. Brazílsky exšampión Kaik Brito aj slovenský vyzývateľ Ronald Paradeiser splnili limit bez zaváhania.
Galavečer OKTAGON 84 sa začne v sobotu od 18.00.
OKTAGON 84 - váženie
- Paradeiser – 77,1 kg vs. Brito – 76,9 kg
- Kozma – 77,6 kg vs. Wittner – 77,6 kg
- Mudroch – 70,7 kg vs. Duric – 70,8 kg
- Batfalský – 66,2 kg vs. Black-Dell – 66,0 kg
- Kuzník – 72,9 kg vs. Nafuka – 72,9 kg
- Široký – 70,75 kg vs. Fodor – 70,6 kg
- Klimša – 84,2 kg vs. Przysiwek – 84,3 kg
- Bartoněk – 77,1 kg vs. Brajshori – 77,4 kg
- Zavičák – 68,3 kg vs. Schordje – 68,4 kg
- Havran – 77,4 kg vs. Staszczak – 77,6 kg