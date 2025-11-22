OKTAGON 80: Legierski znovu šampiónom, Paradeiser zvíťazil na TKO (Výsledky)

MNÍCHOV. Turnaj OKTAGON 80 priniesol návrat bývalého šampióna na vrchol.
Poliak Mateusz Legierski zdolal Attilu Korkmaza jednomyseľným verdiktom rozhodcov a znova sa stal držiteľom titulu ľahkej váhy.
Po prvých dvoch dominantných kolách prežil Legierski v treťom dejstve krízu, nakoniec však dotiahol súboj do víťazného konca.
Korkmaz síce ponúkol niekoľko tvrdých momentov, no trojica bodových rozhodcov sa priklonila na poľskú stranu a titul sa po rokoch vracia k mužovi, ktorý ho kedysi držal ako prvý v histórii OKTAGONU.
Silné výkony prišli aj od ďalších známych mien. Christian Jungwirth ukončil Niklasa Stolzeho v štvrtom kole a doma sa postaral o jeden z najemotívnejších momentov večera.
Alexander Poppeck predviedol dominantné predstavenie proti Davidovi Hoškovi, pričom zápas ukončil už v druhom dejstve.
Slovenský reprezentant Ronald Paradeiser potvrdil formu, keď Geralda Neta porazil technickým KO ešte v druhom kole po presnej a premyslenej ofenzíve.
Výsledky OKTAGON 80:
Mateusz Legierski porazil Attilu Korkmaza – na body (unanimous decision)
Christian Jungwirth porazil Niklasa Stolzeho – TKO, v štvrtom kole
Alexander Poppeck porazil Davida Hoška – TKO, v druhom kole
Ronald Paradeiser porazil Geralda Neta – TKO, v druhom kole
Gökhan Aksu porazil Denisa Frimponga – TKO, v prvom kole
Matouš Kohout porazil Hafeniho Nafuku – na body (split decision)
Felix Klinkhammer porazil Máteho Kertésza – submisia, v prvom kole
T. Saldana Smith porazil Michaela Deiga-Schecka – TKO, v prvom kole
Ozan Aslaner porazil Marca Elpidia – na body (split decision)
Henrique Madureira porazil Prizreniho Eriglenta – submisia, v prvom kole
Eugen Black-Dell porazil Eemila Kurhelu – TKO, v druhom kole