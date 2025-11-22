    OKTAGON 80: Legierski znovu šampiónom, Paradeiser zvíťazil na TKO (Výsledky)

    Matesuz Legierski získal znova titul organizácie OKTAGON-
    Matesuz Legierski získal znova titul organizácie OKTAGON- (Zdroj: OKTAGON)
    SvetMMA|23. nov 2025 o 00:40
    ShareTweet0

    Mníchovský galavečer OKTAGON 80 priniesol staronového kráľa ľahkej váhy.

    MNÍCHOV. Turnaj OKTAGON 80 priniesol návrat bývalého šampióna na vrchol.

    Poliak Mateusz Legierski zdolal Attilu Korkmaza jednomyseľným verdiktom rozhodcov a znova sa stal držiteľom titulu ľahkej váhy.

    Po prvých dvoch dominantných kolách prežil Legierski v treťom dejstve krízu, nakoniec však dotiahol súboj do víťazného konca.

    Korkmaz síce ponúkol niekoľko tvrdých momentov, no trojica bodových rozhodcov sa priklonila na poľskú stranu a titul sa po rokoch vracia k mužovi, ktorý ho kedysi držal ako prvý v histórii OKTAGONU.

    VIDEO: Slovenský talent žiaril v Mníchove. Paradeiser ukončil súpera pred limitom
    Súvisiaci článok
    VIDEO: Slovenský talent žiaril v Mníchove. Paradeiser ukončil súpera pred limitom

    Silné výkony prišli aj od ďalších známych mien. Christian Jungwirth ukončil Niklasa Stolzeho v štvrtom kole a doma sa postaral o jeden z najemotívnejších momentov večera.

    Alexander Poppeck predviedol dominantné predstavenie proti Davidovi Hoškovi, pričom zápas ukončil už v druhom dejstve.

    Slovenský reprezentant Ronald Paradeiser potvrdil formu, keď Geralda Neta porazil technickým KO ešte v druhom kole po presnej a premyslenej ofenzíve.

    Výsledky OKTAGON 80:

    Mateusz Legierski porazil Attilu Korkmaza – na body (unanimous decision)
    Christian Jungwirth porazil Niklasa Stolzeho     – TKO, v štvrtom kole
    Alexander Poppeck porazil Davida Hoška     – TKO, v druhom kole
    Ronald Paradeiser porazil Geralda Neta     – TKO, v druhom kole
    Gökhan Aksu porazil Denisa Frimponga     – TKO, v prvom kole
    Matouš Kohout porazil Hafeniho Nafuku     – na body (split decision)
    Felix Klinkhammer porazil Máteho Kertésza     – submisia, v prvom kole
    T. Saldana Smith porazil Michaela Deiga-Schecka     – TKO, v prvom kole
    Ozan Aslaner porazil Marca Elpidia     – na body (split decision)
    Henrique Madureira porazil Prizreniho Eriglenta     – submisia, v prvom kole
    Eugen Black-Dell porazil Eemila Kurhelu     – TKO, v druhom kole

    MMA

    Matesuz Legierski získal znova titul organizácie OKTAGON-
    Matesuz Legierski získal znova titul organizácie OKTAGON-
    OKTAGON 80: Legierski znovu šampiónom, Paradeiser zvíťazil na TKO (Výsledky)
    dnes 00:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»OKTAGON 80: Legierski znovu šampiónom, Paradeiser zvíťazil na TKO (Výsledky)