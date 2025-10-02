Buchinger, Pirát či Čepo v akcii. Pozrite si kompletnú kartu a informácie k OKTAGON 77

BRATISLAVA. Organizácia OKTAGON sa vracia do hlavného mesta Slovenska. V sobotu 4. októbra 2025 sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu uskutoční galavečer OKTAGON 77: Engizek vs. Humburger, ktorý prinesie semifinálové súboje projektu Tipsport Gamechanger.
Hlavným ťahákom večera bude duel strednej váhy medzi nemeckým šampiónom Kerimom Engizekom a českým talentom Dominikom Humburgerom. Víťaz postúpi do veľkého finále prestížneho projektu.
Na karte sa predstavia aj ďalšie známe mená. Poľský veterán Krzysztof Jotko sa stretne s Iráncom Hojatom Khajevandom, domáci Vlasto Čepo zabojuje proti Nemcovi Danielovi Schwindtovi. Do akcie sa vráti aj skúsený Ivan Buchinger, ktorý vyzve Íra Richieho Smullena.
Ako rezervný duel Gamechangeru je pripravený súboj Samuela „Piráta“ Krištofiča proti Nemcovi Jaimemu Corderovi.
Turnaj OKTAGON 77 môžete sledovať online prostredníctvom služby Oktagon.tv formou plateného PPV prenosu.
Úvodnú časť večera, takzvané Free Prelims, si diváci budú môcť pozrieť zdarma na oficiálnom YouTube kanáli OKTAGON MMA od 18:00.
OKTAGON 77: Štartovka
Hlavná karta
- Engizek (GER) vs. Humburger (CZE)
- Čepo (SVK) vs. Schwindt (GER)
- Jotko (POL) vs. Khajevand (GER)
- Buchinger (SVK) vs. Smullen (IRL)
- Krištofič (SVK) vs. Cordero (GER)
- Novák (SVK) vs. Solaja (GER)
Predzápasy
- Cigánik (SVK) vs. Dyrschka (GER)
- Smolková (SVK) vs. Araujo (BRA)
- Ryšavý (SVK) vs. De Paepe (BEL)
- Chochlíková (SVK) vs. Flores (MEX)
Free Prelims
- Montagnac (FRA) vs. Duczmal (POL)