    OKTAGON 77 prinesie veľký večer v Bratislave. V akcii budú domáce hviezdy

    Ivan Buchinger.
    Ivan Buchinger. (Zdroj: Oktagon MMA)
    SvetMMA|3. sep 2025 o 10:01
    ShareTweet0

    Október bude patriť veľkému turnaju OKTAGON 77, kde sa predstavia aj známe slovenské mená.

    BRATISLAVA. My sme tu doma! Pod týmto mottom sa už o pár týždňov v bratislavskej Tipos Aréne uskutoční dlhoočakávaný turnaj OKTAGON 77.

    Tradične nás čaká večer nabitý emóciami a napätím s množstvom atraktívnych súbojov, ktoré rozhodne rozburácajú tisíce fanúšikov na tribúnach i pred televíznymi obrazovkami.

    Vrcholom podujatia budú jednoznačne dva semifinálové súboje tretieho ročníka projektu Tipsport Gamechanger, kde je pre celkového víťaza pripravených neuveriteľných 300-tisíc eur.

    V klietke sa proti sebe postavia šampión strednej váhy Kerim Engizek (23-4) a česká hviezda Dominik Humburger (11-2), zatiaľ čo veterán UFC Krzysztof Jotko zabojuje proti iránskemu prekvapeniu Hojatovi Khajevandovi (10-4). Kto si vybojuje finálovú miestenku?

    Chýbať však nebudú ani dobre známe domáce tváre. Najväčšiu pozornosť z nich budí európska legenda a bývalý dvojnásobný šampión žlto-čiernej vlajky Ivan Buchinger (45-10).

    Proti nemu sa postaví nebezpečný Ír Richie Smullen (15-3-1), pre ktorého pôjde o najväčšiu kariérnu výzvu. “Buki“ je ale s podporou slovenských priaznivcov pripravený opäť ukázať, že Bratislava patrí práve jemu.

    Aby toho nebolo málo, domácu zostavu doplnia ďalší špičkoví zápasníci, ktorí sú v každej situácii schopní rozpáliť tribúny.

    Bombardér Vlasto Čepo (13-3) zabojuje proti nemeckému reprezentantovi Danielovi Schwindtovi (7-2), Samuela “Piráta” Krištofiča (17-7) vyzve Jaime Cordero (9-2), nevyspytateľný Marco Novák (6-2) si to rozdá s tvrdým Coreym Fryom (6-3) a postojárska hviezda Monika Chochlíková (3-1) sa predstaví proti Španielke Atenei Flores.

    Pri týchto veľkých menách ale nemožno opomenúť ani talenty nastupujúcej generácie.

    Tomáša Cigánika (6-2) preverí ostrieľaný Konrad Dyrschka a svoje schopnosti naplno predvedie aj jednotka ženskej mušej váhy Veronika Smolková (6-3).

    Sympatická bojovníčka stále čaká na meno svojej súperky, proti ktorej zabojuje o titulovú šancu.

    OKTAGON 77 4. októbra 2025 spojí tú najlepšiu bojovú scénu Európy, slovenské hlavné mesto a dychberúcu atmosféru pod jednou strechou. Sú fanúšikovia pripravení na noc plnú adrenalínu aj veľkých emócií? Lístky sú dostupné v sieti ticketportal.sk .

    MMA

    Ivan Buchinger.
    Ivan Buchinger.
    OKTAGON 77 prinesie veľký večer v Bratislave. V akcii budú domáce hviezdy
    dnes 10:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»OKTAGON 77 prinesie veľký večer v Bratislave. V akcii budú domáce hviezdy