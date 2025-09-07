Organizácia OKTAGON musela zasiahnuť. Problémového bojovníka vyradila z turnaja

FRANKFURT. Organizácia OKTAGON MMA oznámila zmenu na karte turnaja OKTAGON 76 vo Frankfurte.
Hassan Shaaban sa na podujatí nepredstaví, dôvodom bolo podľa organizácie opakované neprofesionálne správanie.
Shaaban mal nastúpiť proti krajanovi Hafenimu Nafukovi. Ten však o zápas nepríde, organizácia mu hľadá nového súpera.
„Sme vždy pripravení dať športovcom druhú šancu a viackrát sme sa snažili situáciu riešiť. Tentoraz to zašlo príliš ďaleko a nemali sme inú možnosť,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Turnaj sa uskutoční 20. septembra vo frankfurtskej Festhalle a patrí k najväčším jesenným akciám organizácie. Zápas pre Nafuku tak bude zachovaný, iba s novým protivníkom.
OKTAGON sa v Nemecku teší veľkej obľube a organizátori očakávajú vypredanú arénu aj bez pôvodne plánovaného duelu.