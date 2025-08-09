Lucia Szabová vyzve Cecilie Bolander: Kompletná karta a informácie k OKTAGON 74

PRAHA. Už dnes, v sobotu 9. augusta 2025 sa pražská Štvanica opäť premení na mekku MMA.
Galavečer OKTAGON 74 ponúkne atraktívnu kartu vrátane titulového zápasu žien medzi Luciou Szabovou a Cecilie Bolander.
Organizácia Oktagon MMA pripravila mix domácich favoritov a zahraničných hviezd, pričom každý zápas sľubuje tvrdé výmeny a dramatický priebeh.
Okrem hlavného zápasu čakajú divákov súboje, ktoré môžu poriadne zamiešať rebríčkami.
Na karte nechýbajú skúsení veteráni ani nové tváre, ktoré sa chcú predviesť pred veľkým publikom.
OKTAGON 74: Štartovka
Hlavná karta
- Bolander (NOR) vs. Szabová (SVK) – titulový zápas
- Engizek (TUR) vs. Stanton (ENG)
- Humburger (CZE) vs. Hulme (RSA)
- Jotko (POL) vs. Mazúch (SVK)
- Wawrzyniak (POL) vs. Khajevand (GER)
Predzápasy
- Roušal (CZE) vs. Hamerski (POL)
- Zawada (GER) vs. Oniszczuk (POL)
- Ligocki (POL) vs. Langen (GER)
- Khol (CZE) vs. Federico (ITA)
Free Prelims
- Hlaváčiková (CZE) vs. Kinehan (GBR)
Začiatok o 18:00 CET – dostupné zdarma na oficiálnom YouTube kanáli OKTAGON MMA
Turnaj OKTAGON 74 môžete sledovať online prostredníctvom služby Oktagon.tv formou plateného PPV prenosu.
Úvodnú časť večera, takzvané Free Prelims, si diváci budú môcť pozrieť zdarma na oficiálnom YouTube kanáli OKTAGON MMA od 18:00