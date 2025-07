Vysokí súperi mi sedia, hovorí Mazúch pred súbojom s bývalým bojovníkom UFC

„Pre mňa je dôležité, že je vysoký. To mi bude sedieť, pretože mne vysokí súperi sedia. Akurát viem, že on sa nehrnie do prestreliek. On je taký IQ bojovník.

Stráži si svoje postavenie, zviaže to, chodí jednotky, dvojky a opäť to zviaže. Najťažšie preto podľa mňa bude strhnúť ho do nejakej výmeny,” zamyslel sa Mazuch nad štýlom 35-ročného bojovníka a následne dodal, ako to ovplyvnilo jeho tréningový proces:

„V podstate na tom mám teraz založenú prípravu, že všetci ma chytajú. Máme napozerané videá, čo on najčastejšie chytá a robíme z toho úniky.”