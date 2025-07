Oktagon sa vracia na Štvanicu. Rozhodne sa o semifinalistoch miliónovej pyramídy

Hoci absolútnym vrcholom podujatia s poradovým číslom 74 budú dva titulové súboje, ešte predtým pôjdu do akcie všetci štvrťfinalisti tretieho ročníka projektu Tipsport Gamechanger.

PRAHA. Po júlovej prestávke sa Oktagon opäť presunie do hlavného mesta Českej republiky. Tentoraz však fanúšikovia neobsadia Eden či O2 Arenu, ale po dvoch rokoch sa vrátia na ikonickú Štvanicu.

V klietke bude poriadne horúco

Ako prvý pôjde do akcie banskobystrický rodák Marek Mazúch (9-3). Ostrieľaný bombardér síce neuspel v prvom kole, keď ho zastavil Piotr Wawrzyniak (14-6), no do pavúka ho vrátilo zranenie krajana Vlasta Čepa (13-3).

Na Mareka sa usmialo povestné športové šťastie a v Prahe môže proti veteránovi UFC Krzysztofovi Jotkovi (26-6) ukázať, že je právom považovaný za ozdobu strednej váhy.