Procházka sa zranil, šancu o titul ale dostali iní. Teixeira: Cítim sa nerešpektovaný

„Mám štyridsaťtri rokov. Veľmi rád by som priniesol pás domov do Brazílie. Myslím si, že si to zaslúžim. Bolo mi povedané, že musím bojovať vo Vegas, na čo som povedal, že by to išlo, ale musí to byť s Janom (Blachowiczom).

Skúsený veterán dal jasne najavo, že je z rozhodnutia predstaviteľov UFC sklamaný.

V súčasnej situácii neostáva Teixeirovi nič iné, než počkať na vývoj v poloťažkej divízii UFC.

„Počkám si. Mal by som byť vyzývateľom číslo jedna. Budem zápasiť proti víťazovi zápasu (medzi Blachowiczom a Ankalaevom). Ešte mi z UFC na to nič nepovedali, ale nie je to jasné? Ja, Jiří a Jan, my traja sme v titulovom mixe.

Cítim sa trocha nerešpektovaný, potom, čo všetko som pre túto organizáciu urobil. Som sklamaný z toho, ako to vyriešili. Prečo som nedostal šancu vyzvať Jana? Dvaja starí známi opäť proti sebe, vypromovali by sme to lepšie ako duel s Ankalaevom. Nie je to o tom, že by som zhadzoval Ankalaeva, ale v Spojených Štátoch nie je až taký známy, v Rusku je to možno iné. Úprimne nerozumiem veciam, čo (vo vedení UFC) robia,“ zakončil.

Glover Teixeira sa stal šampiónom UFC na v októbri minulého roka.

Titul následne stratil v ďalšom zápase o pár mesiacov neskôr, kedy sa stretol s Čechom Jiřím Procházkom.