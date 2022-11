Procházka reaguje na zranenie, prezident UFC chváli správanie českého bojovníka

LAS VEGAS. Veľká rana pre fanúšikov Čecha Jiřího Procházku. Krátko potom, ako vyšlo v stredu večer najavo, že nebude môcť nastúpiť do titulového zápasu v decembri proti Brazílčanovi Gloverovi Teixeirovi, prišla správa o tom, ako to vyzerá so zdravím elitného bojovníka MMA.

Prezident UFC opísal situáciu ako vážnu, vedenie organizácie sa dokonca so zápasníkom dohodlo na tom, že uvoľní svoj titul vo váhe do 93 kilogramov.

Operácia a dlhá vynútená pauza. Sám Procházka sa k zraneniu vyjadril na sociálnych sieťach.