Muradov prestupuje do vyššej váhy. Na Štvanici vyzve dvojnásobného šampióna

Nečakaná zmena prináša na turnaj OKTAGON 92 atraktívny titulový súboj. Pre zranenie pôvodného vyzývateľa Daniela Škvora nastúpi do boja o opasok poloťažkej váhy uzbecko-český bojovník Makhmud Muradov.
Dvojnásobný šampión Will Fleury absolvuje prvú obhajobu titulu v divízii do 93 kg proti súperovi, ktorý kvôli tejto výzve prestupuje o jednu váhovú kategóriu vyššie.
Prvá obhajoba titulu Willa Fleuryho
Írsky bojovník Will Fleury (17–3) od svojho debutu v organizácii v roku 2024 predvádza bezchybnú sériu víťazstiev, počas ktorej získal tituly šampióna v poloťažkej aj ťažkej váhe.
Po rýchlom víťazstve nad Martinom Budayom na konci minulého roka minulý mesiac úspešne obhájil titul v ťažkej váhe, keď knokautoval Kasima Arasa.
Teraz sa vracia do svojej pôvodnej divízie do 93 kilogramov, kde ho čaká prvá obhajoba titulu.
Makhmud Muradov prijal výzvu na poslednú chvíľu
Makhmud Muradov (29–8) je aktuálne dočasným šampiónom strednej váhy. Tento titul získal v minuloročnom päťkolovom zápase proti Patrikovi Kinclovi.
Prijatím zápasu na poslednú chvíľu a prestupom do vyššej váhovej kategórie potvrdzuje pripravenosť nastúpiť proti akejkoľvek výzve. Prípadné víťazstvo nad Willom Fleurym by bolo jeho najcennejším triumfom v organizácii OKTAGON.
Nadchádzajúci duel prinesie konfrontáciu dvoch šampiónov, ktorí v organizácii ešte neokúsili prehru.
Muradov počas kariéry v UFC aj na európskej scéne čelil elitným súperom, akými sú Caio Borralho, Bryan Barberena či Scott Askham.
Najvyššie postavený mužský zápas v histórii OKTAGONu
Súboj Fleury verzus Muradov je výnimočný aj z pohľadu postavenia oboch bojovníkov vo svetovom rebríčku.
Fleury figuruje na 31. mieste svetového rebríčka poloťažkej váhy a Muradov je na 34. priečke rebríčka strednej váhy.
Pôjde tak o najvyššie postavený mužský zápas v histórii organizácie OKTAGON. Fleury navyše plánuje útok na tretí titul, tentoraz v strednej váhe, kde momentálne vládne Krzysztof Jotko.
Duel s Muradovom, ktorý bežne nastupuje v strednej váhe, môže poslúžiť aj ako príprava na pohyblivejších a ľahších súperov, než akým čelil počas svojho pôsobenia v ťažkej váhe.
Program turnaja OKTAGON 92 na pražskej Štvanici
Letný turnaj pod holým nebom na pražskej Štvanici, ktorý je súčasťou osláv 10. výročia založenia organizácie, ponúkne okrem iného aj tieto atraktívne zápasy:
- Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová – dvojnásobná šampiónka Lucia Szabová bude obhajovať titul bantamovej váhy v dlho očakávanom súboji proti prvej českej bojovníčke v UFC Lucii Pudilovej.
- David Kozma vs. David Zawada – bývalý dlhoročný šampión velterovej váhy David Kozma sa vracia do klietky proti skúsenému nemeckému veteránovi Davidovi Zawadovi.
- Hafeni Nafuka vs. Tomáš Mudroch – talentovaný nemecký bojovník Hafeni Nafuka si zmeria sily s ostravským finišerom Tomášom Mudrochom.