Ľudovít Klein má pred sebou ďalšiu výzvu. V klietke UFC sa ukáže už v októbri

    5. sep 2025 o 23:05
    Po ukončení víťaznej série má Klein šancu napraviť si chuť v súboji proti skúsenému Poliakovi.

    TRNAVA. Slovenský bojovník Ľudovít Klein sa po poslednej prehre vracia späť do klietky UFC.

    Na turnaji UFC 321 v Abú Zabí ho čaká poľský súper Mateusz Rebecki. Zápas v ľahkej váhe sa uskutoční 25. októbra v Etihad Arene.

    Klein (23-5-1) bude chcieť napraviť dojem po májovej prehre s Mateuszom Gamrotom.

    Tá ukončila jeho sedemzápasovú sériu bez prehry, počas ktorej si pripísal päť víťazstiev na body, jednu remízu a predviedol aj tvrdý knokaut proti A.J. Cunninghamovi.

    Jeho súperom bude Rebecki (20-3), ktorý sa takisto pokúsi o návrat na víťaznú vlnu.

    Po vydarenom štarte v UFC, kde zvládol tri víťazné duely v rade, prehral dva z nasledujúcich troch súbojov – naposledy v júli s Chrisom Duncanom po tesnom verdikte rozhodcov.

    Turnaj UFC 321 prinesie aj atraktívny hlavný zápas, v ktorom šampión ťažkej váhy Tom Aspinall nastúpi proti Cyrilovi Ganemu.

    V ďalšom súboji sa rozhodne o voľný titul v slamovej váhe žien, kde proti sebe nastúpia Virna Jandiroba a Mackenzie Dern.

