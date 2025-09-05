Ľudovít Klein má pred sebou ďalšiu výzvu. V klietke UFC sa ukáže už v októbri

TRNAVA. Slovenský bojovník Ľudovít Klein sa po poslednej prehre vracia späť do klietky UFC.
Na turnaji UFC 321 v Abú Zabí ho čaká poľský súper Mateusz Rebecki. Zápas v ľahkej váhe sa uskutoční 25. októbra v Etihad Arene.
Klein (23-5-1) bude chcieť napraviť dojem po májovej prehre s Mateuszom Gamrotom.
Tá ukončila jeho sedemzápasovú sériu bez prehry, počas ktorej si pripísal päť víťazstiev na body, jednu remízu a predviedol aj tvrdý knokaut proti A.J. Cunninghamovi.
Jeho súperom bude Rebecki (20-3), ktorý sa takisto pokúsi o návrat na víťaznú vlnu.
Po vydarenom štarte v UFC, kde zvládol tri víťazné duely v rade, prehral dva z nasledujúcich troch súbojov – naposledy v júli s Chrisom Duncanom po tesnom verdikte rozhodcov.
Turnaj UFC 321 prinesie aj atraktívny hlavný zápas, v ktorom šampión ťažkej váhy Tom Aspinall nastúpi proti Cyrilovi Ganemu.
V ďalšom súboji sa rozhodne o voľný titul v slamovej váhe žien, kde proti sebe nastúpia Virna Jandiroba a Mackenzie Dern.