    Ľudovít Klein prezradil, kto mal byť jeho ďalší súper v UFC. Čaká na novú výzvu

    Ľudovít "Lajoš" Klein (vpravo) a Mateusz Gamrot počas váženia pred podujatím UFC Vegas 107.
    Ľudovít "Lajoš" Klein (vpravo) a Mateusz Gamrot počas váženia pred podujatím UFC Vegas 107. (Autor: REUTERS)
    SvetMMA|2. sep 2025 o 14:25
    ShareTweet0

    Klein na sociálnych sieťach oznámil, že jeho pôvodný súper zrušil plánovaný zápas.

    BRATISLAVA. Slovenský bojovník Ľudovít Klein sa na sociálnych sieťach prihovoril fanúšikom a priblížil situáciu ohľadom svojho najbližšieho zápasu v UFC.

    Podľa vlastných slov mal už potvrdeného súpera, no k oficiálnemu oznámeniu napokon nedošlo.

    „Už to malo byť dávno von, ale môj pôvodný súper to zrušil. Neviem z akého dôvodu, ale proste je to zrušené a teda sme to nestihli ani ohlásiť,“ uviedol Klein.

    Zápas mal absolvovať proti skúsenému Tofiqovi Musayevovi z Azerbajdžanu (22-6).

    Klein však zdôraznil, že nová ponuka je ešte atraktívnejšia. „Toto druhé meno je aspoň pre mňa omnoho zaujímavejšie. Verím tomu, že aj pre vás. Veľmi sa teším a dúfam, že súper to zoberie a bude to oficiálne,“ doplnil.

    Fanúšikovia tak zostávajú v očakávaní, kedy bude duel oficiálne potvrdený a kto sa napokon stane ďalším protivníkom slovenského bojovníka v UFC.

    MMA

    Ľudovít "Lajoš" Klein (vpravo) a Mateusz Gamrot počas váženia pred podujatím UFC Vegas 107.
    Ľudovít "Lajoš" Klein (vpravo) a Mateusz Gamrot počas váženia pred podujatím UFC Vegas 107.
    Ľudovít Klein prezradil, kto mal byť jeho ďalší súper v UFC. Čaká na novú výzvu
    dnes 14:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»Ľudovít Klein prezradil, kto mal byť jeho ďalší súper v UFC. Čaká na novú výzvu