Ľudovít Klein prezradil, kto mal byť jeho ďalší súper v UFC. Čaká na novú výzvu

BRATISLAVA. Slovenský bojovník Ľudovít Klein sa na sociálnych sieťach prihovoril fanúšikom a priblížil situáciu ohľadom svojho najbližšieho zápasu v UFC.
Podľa vlastných slov mal už potvrdeného súpera, no k oficiálnemu oznámeniu napokon nedošlo.
„Už to malo byť dávno von, ale môj pôvodný súper to zrušil. Neviem z akého dôvodu, ale proste je to zrušené a teda sme to nestihli ani ohlásiť,“ uviedol Klein.
Zápas mal absolvovať proti skúsenému Tofiqovi Musayevovi z Azerbajdžanu (22-6).
Klein však zdôraznil, že nová ponuka je ešte atraktívnejšia. „Toto druhé meno je aspoň pre mňa omnoho zaujímavejšie. Verím tomu, že aj pre vás. Veľmi sa teším a dúfam, že súper to zoberie a bude to oficiálne,“ doplnil.
Fanúšikovia tak zostávajú v očakávaní, kedy bude duel oficiálne potvrdený a kto sa napokon stane ďalším protivníkom slovenského bojovníka v UFC.