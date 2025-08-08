Klein si už vybral ďalšieho súpera. Čakám, kedy to bude oficiálne, tvrdí

TRNAVA. Slovenský bojovník Ľudovít Klein absolvoval v máji tohto roka jeden z najdôležitejších zápasov svojej kariéry, v ktorom čelil poľskému bojovníkovi Mateuszovi Gamrotovi.
Aj keď zápas skončil jeho prehrou na body, Klein predviedol dobrý výkon a potvrdil, že sa vie porovnávať s tými najlepšími v rámci svetového MMA.
Po zápase s Gamrotom si Ľudovít Klein doprial dlhšiu prestávku, aby sa zotavil zo zranení, ktoré ho trápili počas predchádzajúcich príprav.
Na sociálnych sieťach sa vyjadril, že dlhšia pauza nebola jeho plánom, no zranenia si vyžiadali čas na doliečenie, aby mohol v budúcnosti vstúpiť do klietky bez obmedzení.
„Od môjho posledného zápasu som mal dlhšiu pauzu, čo som nechcel, pretože som sa cítil dobre. Mal som tam ale nejaké zranenia, ktoré ma trápili a potreboval som to doliečiť, lebo som to ťahal z prípravy do prípravy.
Povedal som si, že ďalšiu prípravu chcem byť stopercentný,“ priznal slovenský bojovník.
Rýchly návrat do akcie
Po doliečení zranení sa Ľudovít Klein opäť pripravuje na návrat do oktagonu. Aj keď presný dátum a miesto jeho ďalšieho zápasu ešte neboli oficiálne potvrdené, Klein sám potvrdil, že už vie, kto bude jeho ďalší súper.
„Informácia ohľadom môjho najbližšieho zápasu vás zaujíma asi najviac a mám pre vás dobrú správu. Už mám miesto, meno aj dátum môjho najbližšieho zápasu.
Nie je to ešte oficiálne potvrdené, ale z našej strany to potvrdené je. Čakám, kedy to bude oficiálne a ideme na to,“ zdieľal so svojimi fanúšikmi informácie na sociálnych sieťach.
Klein priznal, že sa teraz cíti pripravený vrátiť sa a opäť ukázať svoje schopnosti v klietke. „Cítim sa celkom dobre a môžeme do toho pomaly šliapnuť,“ dodal s optimizmom.